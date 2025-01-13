Бывшие главы минобороны Британии призвали отправить миротворцев на Украину

Великобритании стоит отправить своих военных в качестве миротворцев на Украину после завершения специальной военной операции (СВО) в стране. Такое мнение выразили экс-министры обороны королевства Гэвин Уильямсон (занимал должность в 2017-2019 годах) и Грант Шэппс (занимал должность в 2023-2024 годах).
«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — заявил Шэппс в беседе с The Telegraph. Бывший министр удивился, что нынешний министр обороны Великобритании Кир Стармер так и не побывал в Киеве с визитом.
Уильямсон же выразил мнение, что безопасность Украины в будущем должна поддерживаться международными партнерами, такими как НАТО или Великобритания. Он считает это «крайне важным» для стабильности в регионе. «Безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или такими странами, как Великобритания», — отметил экс-министр.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул план, согласно которому королевство отправит миротворцев на Украину после завершения конфликта с Россией. Жители Великобритании восприняли предложение негативно, они велели Стармеру уехать в Киев и не возвращаться, назвав его «безмозглой курицей».
Швеция и Франция также выразили свое согласие на отправку войск на Украину. Наличие миротворцев в Киеве будет служить обеспечению безопасности в случае возобновления боевых действий. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство идеей размещения миротворческих сил на территории Украины.
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