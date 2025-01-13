Поврежден еще один подводный кабель в Балтийском море

В Балтийском море поврежден очередной подводный кабель. Он соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает шведская телекомпания SVT.
«По данным Министерства обороны Швеции, повреждение кабеля связывают с действиями китайского судна, находившегося на якоре в районе происшествия. Расследование предполагает, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами», — сообщает телекомпания.
Это не первый случай повреждения подводных коммуникаций в регионе. Энергетическая связь EstLink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, была нарушена 25 декабря, пишет RT. По информации от полиции Финляндии, предполагается, что кабель EstLink 2 мог быть поврежден якорем судна Eagle S, которое плавает под флагом Островов Кука.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.