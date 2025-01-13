13 января 2025

Поврежден еще один подводный кабель в Балтийском море

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Поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию
Поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию Фото:

В Балтийском море поврежден очередной подводный кабель. Он соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает шведская телекомпания SVT.

«По данным Министерства обороны Швеции, повреждение кабеля связывают с действиями китайского судна, находившегося на якоре в районе происшествия. Расследование предполагает, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами», — сообщает телекомпания.

Это не первый случай повреждения подводных коммуникаций в регионе. Энергетическая связь EstLink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, была нарушена 25 декабря, пишет RT. По информации от полиции Финляндии, предполагается, что кабель EstLink 2 мог быть поврежден якорем судна Eagle S, которое плавает под флагом Островов Кука.

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В Балтийском море поврежден очередной подводный кабель. Он соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает шведская телекомпания SVT. «По данным Министерства обороны Швеции, повреждение кабеля связывают с действиями китайского судна, находившегося на якоре в районе происшествия. Расследование предполагает, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами», — сообщает телекомпания. Это не первый случай повреждения подводных коммуникаций в регионе. Энергетическая связь EstLink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, была нарушена 25 декабря, пишет RT. По информации от полиции Финляндии, предполагается, что кабель EstLink 2 мог быть поврежден якорем судна Eagle S, которое плавает под флагом Островов Кука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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