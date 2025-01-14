Выжившему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение за гибель родных

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Дрейфовавший в Охотском море Пичугин был допрошен по уголовному делу
Дрейфовавший в Охотском море Пичугин был допрошен по уголовному делу Фото:

Михаил Пичугин, который дрейфовал в Охотском море более двух месяцев, допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, касающемуся гибели его родственников, обвинение ему не было предъявлено. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С . и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось», — сообщают РИА Новости со ссылкой на замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.

9 августа в акватории Охотского моря произошло трагическое событие. Михаил Пичугин и его родственники Сергей и Илья Пичугины дрейфовали на катамаране «Байкат» в течение двух месяцев. Спастись удалось только Михаилу. Однако родственники погибших выразили обвинения в адрес спасательных служб, заявив о недостаточной тщательности при обследовании морской акватории. По факту трагедии в Охотском море, которая привела к смерти двух человек, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

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Михаил Пичугин, который дрейфовал в Охотском море более двух месяцев, допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, касающемуся гибели его родственников, обвинение ему не было предъявлено. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. «Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С . и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось», — сообщают РИА Новости со ссылкой на замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко. 9 августа в акватории Охотского моря произошло трагическое событие. Михаил Пичугин и его родственники Сергей и Илья Пичугины дрейфовали на катамаране «Байкат» в течение двух месяцев. Спастись удалось только Михаилу. Однако родственники погибших выразили обвинения в адрес спасательных служб, заявив о недостаточной тщательности при обследовании морской акватории. По факту трагедии в Охотском море, которая привела к смерти двух человек, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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