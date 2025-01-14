Предприятие повреждено в Энгельсе, горожане говорят о сильном пожаре: последствия атаки на Саратовскую область

Бусаргин: в Энгельсе беспилотниками повреждено промышленное предприятие
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ВСУ беспилотниками атаковали Саратовскую область
ВСУ беспилотниками атаковали Саратовскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Энгельс Саратовской области произошла атака беспилотниками ВСУ. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадало одно из местных промышленных предприятий. До этого инцидента в Саратовской области уже была объявлена угроза атак беспилотников. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

Утром 14 января в Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. После этого ВСУ провели атака БПЛА по городу Энгельс. В результате повреждения получило промышленное предприятие, сообщил Бусаргин. На место были направлены все необходимые оперативные службы. Telegram-канал Baza сообщил, что на атакованном предприятии начался сильный пожар.

В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей, говорится в telegram-канале губернатора.

Сообщения очевидцев

Согласно сообщениям очевидцев, атакующие беспилотники летают на низкой высоте и с высокой скоростью. Обломки одного из сбитых БПЛА были обнаружены за жилым домом, однако, предварительно, жертв среди гражданского населения нет, передает telegram-канал Shot. Там уточнили, что ВСУ могли использовать реактивные беспилотники «Пекло» и «Бобер» для этой атаки.

По информации местных жителей, произошли минимум два взрыва. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва задрожали окна в рамах, и сработали сигнализации автомобилей. В небе над Энгельсом было слышно еще несколько громких звуков, сообщает Shot.

Временные ограничения

В связи с ситуацией, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданской авиации в условиях возможных угроз.

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В городе Энгельс Саратовской области произошла атака беспилотниками ВСУ. По словам губернатора Романа Бусаргина, пострадало одно из местных промышленных предприятий. До этого инцидента в Саратовской области уже была объявлена угроза атак беспилотников. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Что произошло Утром 14 января в Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. После этого ВСУ провели атака БПЛА по городу Энгельс. В результате повреждения получило промышленное предприятие, сообщил Бусаргин. На место были направлены все необходимые оперативные службы. Telegram-канал Baza сообщил, что на атакованном предприятии начался сильный пожар. В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей, говорится в telegram-канале губернатора. Сообщения очевидцев Согласно сообщениям очевидцев, атакующие беспилотники летают на низкой высоте и с высокой скоростью. Обломки одного из сбитых БПЛА были обнаружены за жилым домом, однако, предварительно, жертв среди гражданского населения нет, передает telegram-канал Shot. Там уточнили, что ВСУ могли использовать реактивные беспилотники «Пекло» и «Бобер» для этой атаки. По информации местных жителей, произошли минимум два взрыва. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва задрожали окна в рамах, и сработали сигнализации автомобилей. В небе над Энгельсом было слышно еще несколько громких звуков, сообщает Shot. Временные ограничения В связи с ситуацией, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданской авиации в условиях возможных угроз.
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