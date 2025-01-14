Байден озвучил расходы на восстановление сгоревшего Лос-Анджелеса

Байден: для восстановления Лос-Анджелеса потребуются десятки миллиардов долларов
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Байден заявил о том, что добьется финансирования восстановления Лос-Анджелеса
Байден заявил о том, что добьется финансирования восстановления Лос-Анджелеса Фото:
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В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Для восстановления Лос-Анджелеса после пожаров потребуются десятки миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов», — сообщил Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти, его слова передает РИА Новости. Глава США отметил, что его администрация добьется финансирования этих нужд от конгресса.

Самые масштабные в истории штата Калифорния пожары начались 7 января 2025 года. На данный момент известно о 24 погибших. Общая площадь возгорания — более 16 тысяч гектаров, сгорели более 12,3 тысяч домов, в том числе знаменитостей — Адама Броуди, Мэла Гибсона, Пэрис Хилтон и других. На пострадавших участках, откуда эвакуировали людей, начались акты мародерства, пишет RT

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Для восстановления Лос-Анджелеса после пожаров потребуются десятки миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов», — сообщил Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти, его слова передает РИА Новости. Глава США отметил, что его администрация добьется финансирования этих нужд от конгресса. Самые масштабные в истории штата Калифорния пожары начались 7 января 2025 года. На данный момент известно о 24 погибших. Общая площадь возгорания — более 16 тысяч гектаров, сгорели более 12,3 тысяч домов, в том числе знаменитостей — Адама Броуди, Мэла Гибсона, Пэрис Хилтон и других. На пострадавших участках, откуда эвакуировали людей, начались акты мародерства, пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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