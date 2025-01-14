Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

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Дональд Трамп выразил намерение как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным
Дональд Трамп выразил намерение как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным Фото:

Новоизбранный глава США Дональд Трамп выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее после вступления в должность. Об этом он сообщил в ходе одного из интервью.

«И я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей действительно нужно быть там», — передает Reuters слова Трампа.

Ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в настоящее время идет подготовка к встрече Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет RT. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин открыт для встречи с американским лидером без предварительных условий.

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Новоизбранный глава США Дональд Трамп выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее после вступления в должность. Об этом он сообщил в ходе одного из интервью. «И я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей действительно нужно быть там», — передает Reuters слова Трампа. Ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в настоящее время идет подготовка к встрече Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет RT. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин открыт для встречи с американским лидером без предварительных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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