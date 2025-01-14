Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Новоизбранный глава США Дональд Трамп выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее после вступления в должность. Об этом он сообщил в ходе одного из интервью.
«И я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей действительно нужно быть там», — передает Reuters слова Трампа.
Ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в настоящее время идет подготовка к встрече Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет RT. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин открыт для встречи с американским лидером без предварительных условий.
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