В Казани после удара БПЛА произошел крупный пожар: что известно об атакованном предприятии

Утром 14 января ВСУ атаковали с помощью беспилотников Казань. В результате инцидента загорелась газовая цистерна. Первоначально очевидцы предполагали, что огонь охватил завод «Оргсинтез», однако информация была опровергнута. В материале URA.RU приводит всю известную на данный момент о предприятии информацию.
Что произошло
Утром 14 января в Казани произошло ЧП. После удара беспилотного летательного аппарата загорелась газовая цистерна. В Казанском Кремле подтвердили отсутствие пострадавших. Глава Татарстана Рустам Минниханов, находясь на месте происшествия, сообщил, что серьезных разрушений не зафиксировано.
Очевидцы предполагали, что горит «Оргсинтез». В ЕДДС опровергли информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе». «Это не на „Оргсинтезе“ пожар, а на Северо-западная, 10», — сказал собеседник ТАСС. Уточняется, что это газовая станция в Московском районе города.
Что за объект
По данным telegram-каналаКазанская кустовая база сжиженных газов расположена в промышленной зоне на улице Северо-Западной в Казани. Рядом находятся крупные промышленные объекты, включая «Казаньоргсинтез» и ТЭЦ-3. В социальных сетях появились сообщения о том, что доступ к предприятию ограничен, и улица Тэцевская перекрыта экстренными службами.
Обстановка у предприятия
Корреспондент «Татар-информ» рассказала об обстановке возле предприятия, куда утром упал БПЛА под Казанью. «Сейчас подъезд к предприятию оцеплен. Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов, мимо проезжают пожарные и машины других экстренных служб. Пока никого не подпускают», — сообщает журналист издания.
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