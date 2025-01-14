Mash: дроны ВСУ замечены над Альметьевском

В Альметьевске Республики Татарстан возле станции перекачки нефти были замечены украинские беспилотники. Об этом сообщили местные жители.
«Очевидцы сообщают о двух беспилотниках, которые заметили рядом со станцией перекачки», — пишет telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Shot, один из беспилотников был сбит стрелковым оружием, второй уничтожен расчетом ПВО.
Во вторник, 14 января, Украина осуществила массовую атаку на регионы РФ. В частности, в городе Энгельс Саратовской области произошла атака с использованием беспилотников ВСУ. Кроме того, в городе Казань из-за действий ВСУ произошло возгорание газовой цистерны. Какие еще регионы подверглись атаке — в материале URA.RU.
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