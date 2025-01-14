Mash: дроны ВСУ замечены над Альметьевском

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В Альметьевске были замечены БПЛА ВСУ
В Альметьевске были замечены БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Альметьевске Республики Татарстан возле станции перекачки нефти были замечены украинские беспилотники. Об этом сообщили местные жители.

«Очевидцы сообщают о двух беспилотниках, которые заметили рядом со станцией перекачки», — пишет telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Shot, один из беспилотников был сбит стрелковым оружием, второй уничтожен расчетом ПВО.

Во вторник, 14 января, Украина осуществила массовую атаку на регионы РФ. В частности, в городе Энгельс Саратовской области произошла атака с использованием беспилотников ВСУ. Кроме того, в городе Казань из-за действий ВСУ произошло возгорание газовой цистерны. Какие еще регионы подверглись атаке — в материале URA.RU.

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В Альметьевске Республики Татарстан возле станции перекачки нефти были замечены украинские беспилотники. Об этом сообщили местные жители. «Очевидцы сообщают о двух беспилотниках, которые заметили рядом со станцией перекачки», — пишет telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Shot, один из беспилотников был сбит стрелковым оружием, второй уничтожен расчетом ПВО. Во вторник, 14 января, Украина осуществила массовую атаку на регионы РФ. В частности, в городе Энгельс Саратовской области произошла атака с использованием беспилотников ВСУ. Кроме того, в городе Казань из-за действий ВСУ произошло возгорание газовой цистерны. Какие еще регионы подверглись атаке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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