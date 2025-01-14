ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России: куда летели дроны 14 января

ВСУ нанесли массированный удар по регионам России
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ВСУ с начала 2025 года запустили более двухсот беспилотников
ВСУ с начала 2025 года запустили более двухсот беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Регионы России подверглись массированной атаке со стороны ВСУ 14 января. В городе Энгельс Саратовской области произошла атака украинскими беспилотниками. Также в Казани в результате действий ВСУ загорелась газовая цистерна. Какие еще регионы подверглись атаке — в материале URA.RU.

Объявление угрозы в Саратовской области

В Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников, как сообщил губернатор Роман Бусаргин. В связи с этим, экстренные службы региона были приведены в состояние полной готовности, а системы оповещения активированы. Промышленное предприятие получило повреждения.

Из-за угрозы атаки беспилотниками, занятия в школах Саратова и Энгельса были переведены на дистанционный формат. Об этом сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев, подчеркнув необходимость оперативного информирования родителей об изменениях.

Попытка атаки на завод в Казани

В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотника. По данным пресс-службы главы Татарстана, инцидент произошел без жертв, но вызвал значительное возгорание. Экстренные службы были немедленно направлены на место для ликвидации последствий.

Также Shot сообщил, что ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам местных жителей, на месте виден сильный пожар и дым. Однако в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарстана опровергли данную информацию.

Инцидент в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по территории региона. «Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар», — отметил он в своем telegram-канале. По его словам, благодаря действиям сил ПВО, все цели были успешно уничтожены, жертв и разрушений нет.

Обстановка в Воронежской области

В Воронежской области также сообщили о ЧП. Губернатор региона Александр Гусев рассказал о ночной атаке БПЛА. «За ночь в Воронеже и двух районах области уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация находится под контролем, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Инцидент в Тульской области

Тульская область утром подверглась атаке 16 беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что БПЛА был сбит над территорией Суворовского района. «Еще один украинский БПЛА был уничтожен», — заявил он.

Отражение атаки БПЛА в Орловской области

Этой ночью Орловская область успешно отразила массовую атаку беспилотных летательных аппаратов. Благодаря эффективной работе войск противовоздушной обороны, было сбито 17 вражеских БПЛА. В результате оперативного вмешательства удалось избежать каких-либо повреждений и жертв среди гражданского населения. На местах происшествий работают оперативные службы, обеспечивая безопасность и порядок.

Ситуация в Курской области

В Курской области также была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовали принять меры предосторожности и укрыться в безопасных местах. Вскоре опасность была отменена.

Ракетная опасность в Белгородской области

На территории Белгородской области объявлено о риске нападений беспилотников. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале Главного управления МЧС по этому региону. «На всей территории Белгородской области существует опасность атак беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Другие происшествия

В результате общей атаки пострадали 12 регионов, противовоздушная оборона уничтожила более ста вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно, два БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, и один — над Волгоградской областью,15 — над Самарской областями, передает telegram-канал Mash.

Общие данные

По данным telegram-канала Shot, в эту ночь регионы России подверглись самой массированной атаке беспилотников в этом году. Более двухсот беспилотников, включая модели «PD-2», «Бобер», «Лютый», «UJ-22», а также американские ракеты ATACMS, были сбиты над различными регионами страны.

Ограничения аэропортов

В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Калуги и Саратова. Из-за введенных ограничений, рейсы, следовавшие в Казань из Омска и Кемерово, были перенаправлены в аэропорты Перми и Нижнекамска. Это мера позволила избежать большего дискомфорта для пассажиров и обеспечить их безопасность на время проведения всех необходимых процедур.

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Регионы России подверглись массированной атаке со стороны ВСУ 14 января. В городе Энгельс Саратовской области произошла атака украинскими беспилотниками. Также в Казани в результате действий ВСУ загорелась газовая цистерна. Какие еще регионы подверглись атаке — в материале URA.RU. Объявление угрозы в Саратовской области В Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников, как сообщил губернатор Роман Бусаргин. В связи с этим, экстренные службы региона были приведены в состояние полной готовности, а системы оповещения активированы. Промышленное предприятие получило повреждения. Из-за угрозы атаки беспилотниками, занятия в школах Саратова и Энгельса были переведены на дистанционный формат. Об этом сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев, подчеркнув необходимость оперативного информирования родителей об изменениях. Попытка атаки на завод в Казани В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотника. По данным пресс-службы главы Татарстана, инцидент произошел без жертв, но вызвал значительное возгорание. Экстренные службы были немедленно направлены на место для ликвидации последствий. Также Shot сообщил, что ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам местных жителей, на месте виден сильный пожар и дым. Однако в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарстана опровергли данную информацию. Инцидент в Брянской области Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по территории региона. «Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар», — отметил он в своем telegram-канале. По его словам, благодаря действиям сил ПВО, все цели были успешно уничтожены, жертв и разрушений нет. Обстановка в Воронежской области В Воронежской области также сообщили о ЧП. Губернатор региона Александр Гусев рассказал о ночной атаке БПЛА. «За ночь в Воронеже и двух районах области уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация находится под контролем, пострадавших и серьезных разрушений нет. Инцидент в Тульской области Тульская область утром подверглась атаке 16 беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что БПЛА был сбит над территорией Суворовского района. «Еще один украинский БПЛА был уничтожен», — заявил он. Отражение атаки БПЛА в Орловской области Этой ночью Орловская область успешно отразила массовую атаку беспилотных летательных аппаратов. Благодаря эффективной работе войск противовоздушной обороны, было сбито 17 вражеских БПЛА. В результате оперативного вмешательства удалось избежать каких-либо повреждений и жертв среди гражданского населения. На местах происшествий работают оперативные службы, обеспечивая безопасность и порядок. Ситуация в Курской области В Курской области также была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовали принять меры предосторожности и укрыться в безопасных местах. Вскоре опасность была отменена. Ракетная опасность в Белгородской области На территории Белгородской области объявлено о риске нападений беспилотников. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале Главного управления МЧС по этому региону. «На всей территории Белгородской области существует опасность атак беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Другие происшествия В результате общей атаки пострадали 12 регионов, противовоздушная оборона уничтожила более ста вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно, два БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, и один — над Волгоградской областью,15 — над Самарской областями, передает telegram-канал Mash. Общие данные По данным telegram-канала Shot, в эту ночь регионы России подверглись самой массированной атаке беспилотников в этом году. Более двухсот беспилотников, включая модели «PD-2», «Бобер», «Лютый», «UJ-22», а также американские ракеты ATACMS, были сбиты над различными регионами страны. Ограничения аэропортов В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Калуги и Саратова. Из-за введенных ограничений, рейсы, следовавшие в Казань из Омска и Кемерово, были перенаправлены в аэропорты Перми и Нижнекамска. Это мера позволила избежать большего дискомфорта для пассажиров и обеспечить их безопасность на время проведения всех необходимых процедур.
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