Shot: беспилотник пытался атаковать еще один завод в Казани

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БПЛА ВСУ пытался атаковать завод в Казани
БПЛА ВСУ пытался атаковать завод в Казани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Казани украинский беспилотник пытался атаковать авиастроительный завод. БПЛА ликвидировали с помощью системы ПВО.

«Украинский БПЛА пытался атаковать авиастроительный завод в Казани... Дрон был уничтожен системой ПВО», — пишет telegram-канал Shot. После атаки жители пригорода Казани сообщили о слышимых взрывах в районе СНТ «Сирень».

Во вторник, 14 января, беспилотники ВСУ провели атаку на Казань. В результате этого произошло возгорание газовой цистерны. Сначала среди очевидцев распространилась информация, что пожар возник на территории завода «Оргсинтез», но данная информация позднее была опровергнута. Что известно об атакованном предприятии — в материале URA.RU.

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В Казани украинский беспилотник пытался атаковать авиастроительный завод. БПЛА ликвидировали с помощью системы ПВО. «Украинский БПЛА пытался атаковать авиастроительный завод в Казани... Дрон был уничтожен системой ПВО», — пишет telegram-канал Shot. После атаки жители пригорода Казани сообщили о слышимых взрывах в районе СНТ «Сирень». Во вторник, 14 января, беспилотники ВСУ провели атаку на Казань. В результате этого произошло возгорание газовой цистерны. Сначала среди очевидцев распространилась информация, что пожар возник на территории завода «Оргсинтез», но данная информация позднее была опровергнута. Что известно об атакованном предприятии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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