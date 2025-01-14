Shot: беспилотник пытался атаковать еще один завод в Казани

В Казани украинский беспилотник пытался атаковать авиастроительный завод. БПЛА ликвидировали с помощью системы ПВО.
«Украинский БПЛА пытался атаковать авиастроительный завод в Казани... Дрон был уничтожен системой ПВО», — пишет telegram-канал Shot. После атаки жители пригорода Казани сообщили о слышимых взрывах в районе СНТ «Сирень».
Во вторник, 14 января, беспилотники ВСУ провели атаку на Казань. В результате этого произошло возгорание газовой цистерны. Сначала среди очевидцев распространилась информация, что пожар возник на территории завода «Оргсинтез», но данная информация позднее была опровергнута. Что известно об атакованном предприятии — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.