16 мая 2024

Назначена дата начала судебного процесса по делу ОПГ экс-советника мэра Челябинска. Скрин

Слушание по делу ОПГ экс-советника мэра Челябинска назначено на 24 мая
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Продление меры пресечения Петру Конареву. Челябинск, конарев петр
Предварительное слушание по делу Петра Конарева (на фото), Сергея Любимова и Вадима Левченко назначено на 24 мая Фото:
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Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В Курчатовском райсуде Челябинска назначили дату предварительного слушания по делу в отношении участников ОПГ, предполагаемым лидером которой является бывший советник главы областного центра Петр Конарев. По данным базы суда, слушание состоится 24 мая.

«Дело в отношении Конарева, Левченко и Любимова было зарегистрировано 14 мая. На следующий день его передали судье Александру Ивановичу Ростову, который 16 мая назначил предварительное слушание на 24 мая на 10:30 утра», — говорится в базе суда.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, слушание пройдет в закрытом режиме. Все стороны процесса будут уведомлены о дате не менее чем за трое суток до дня его проведения.

Силовики начали разгром группировки в июне 2022 года. Тогда были задержаны экс-директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток. После по аналогичной статье был задержан другой зам Грезева — Вадим Левченко. По версии следствия, они предоставляли «крышу» владельцам незаконных торговых ларьков. За деньги они помогали им вести бизнес, проходить проверки, отменяли решения о сносе.

В ходе расследования силовики вышли на предполагаемого лидера ОПГ — Конарева. Показания на него дали задержанные ранее менеджеры МКУ «Городская среда». Бывший советник мэра был задержан сотрудниками УФСБ по региону на трассе из Челябинска в Екатеринбург. Предположительно, он пытался добраться до аэропорта «Кольцово», чтобы покинуть территорию РФ.

После задержания Конареву предъявили обвинения в получении многомиллионных взяток и создании ОПГ. В ходе расследования сумма подношений выросла. На момент передачи дела в суд она составила не менее 30 млн рублей.

Предварительное заседание по делу Конарева, Любимова и Левченко назначено на 24 мая
Предварительное заседание по делу Конарева, Любимова и Левченко назначено на 24 мая

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В Курчатовском райсуде Челябинска назначили дату предварительного слушания по делу в отношении участников ОПГ, предполагаемым лидером которой является бывший советник главы областного центра Петр Конарев. По данным базы суда, слушание состоится 24 мая. «Дело в отношении Конарева, Левченко и Любимова было зарегистрировано 14 мая. На следующий день его передали судье Александру Ивановичу Ростову, который 16 мая назначил предварительное слушание на 24 мая на 10:30 утра», — говорится в базе суда. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, слушание пройдет в закрытом режиме. Все стороны процесса будут уведомлены о дате не менее чем за трое суток до дня его проведения. Силовики начали разгром группировки в июне 2022 года. Тогда были задержаны экс-директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток. После по аналогичной статье был задержан другой зам Грезева — Вадим Левченко. По версии следствия, они предоставляли «крышу» владельцам незаконных торговых ларьков. За деньги они помогали им вести бизнес, проходить проверки, отменяли решения о сносе. В ходе расследования силовики вышли на предполагаемого лидера ОПГ — Конарева. Показания на него дали задержанные ранее менеджеры МКУ «Городская среда». Бывший советник мэра был задержан сотрудниками УФСБ по региону на трассе из Челябинска в Екатеринбург. Предположительно, он пытался добраться до аэропорта «Кольцово», чтобы покинуть территорию РФ. После задержания Конареву предъявили обвинения в получении многомиллионных взяток и создании ОПГ. В ходе расследования сумма подношений выросла. На момент передачи дела в суд она составила не менее 30 млн рублей.
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