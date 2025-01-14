В Коркино уволился последний травматолог, не выходя из запоя

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Пациенты записали видео, где врач находился в состоянии алкогольного опбянения Фото:

В Коркино Челябинской области уволился последний врач-травматолог, который обслуживал свыше 55 тысяч человек. Он написал заявление, не выходя из запоя.

«Плохие новости для всех переломанных жителей Коркино — вам теперь придется справляться без травматолога. Предыдущий ушел в новогодний запой и уволился, не возвращаясь», — сообщает канал «Mash» в соцсети «ВКонтакте».

По данным канала, 42-летний врач систематически появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения и на него жаловались пациенты. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.

Видео с пьяным врачом, из-за которого пришлось переносить операцию, разместили в соцсетях родные пациента. Начата проверка прокуратуры.

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В Коркино Челябинской области уволился последний врач-травматолог, который обслуживал свыше 55 тысяч человек. Он написал заявление, не выходя из запоя. «Плохие новости для всех переломанных жителей Коркино — вам теперь придется справляться без травматолога. Предыдущий ушел в новогодний запой и уволился, не возвращаясь», — сообщает канал «Mash» в соцсети «ВКонтакте». По данным канала, 42-летний врач систематически появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения и на него жаловались пациенты. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Видео с пьяным врачом, из-за которого пришлось переносить операцию, разместили в соцсетях родные пациента. Начата проверка прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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