В Коркино уволился последний травматолог, не выходя из запоя

Пациенты записали видео, где врач находился в состоянии алкогольного опбянения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино Челябинской области уволился последний врач-травматолог, который обслуживал свыше 55 тысяч человек. Он написал заявление, не выходя из запоя.

«Плохие новости для всех переломанных жителей Коркино — вам теперь придется справляться без травматолога. Предыдущий ушел в новогодний запой и уволился, не возвращаясь», — сообщает канал «Mash» в соцсети «ВКонтакте».

По данным канала, 42-летний врач систематически появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения и на него жаловались пациенты. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.

Видео с пьяным врачом, из-за которого пришлось переносить операцию, разместили в соцсетях родные пациента. Начата проверка прокуратуры.