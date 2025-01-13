13 января 2025

В Шадринске водитель сбил 12-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу. Видео

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В Шадринске 12-летняя школьница получила травмы в ДТП
В Шадринске 12-летняя школьница получила травмы в ДТП Фото:

В Шадринске 12-летняя школьница получила травмы в результате ДТП. Девочка внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что привело к наезду со стороны водителя Renault Logan, сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Щеткина в сторону улицы Степана Разина, допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, пытаясь перейти дорогу по нерегулируемому перекрестку», — уточнили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ребенок получил травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призвала родителей напоминать детям о правилах безопасного перехода дороги, включая необходимость убедиться в отсутствии машин перед началом движения.

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В Шадринске 12-летняя школьница получила травмы в результате ДТП. Девочка внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что привело к наезду со стороны водителя Renault Logan, сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Щеткина в сторону улицы Степана Разина, допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, пытаясь перейти дорогу по нерегулируемому перекрестку», — уточнили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ребенок получил травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призвала родителей напоминать детям о правилах безопасного перехода дороги, включая необходимость убедиться в отсутствии машин перед началом движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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