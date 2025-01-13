В Шадринске 12-летняя школьница получила травмы в результате ДТП. Девочка внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что привело к наезду со стороны водителя Renault Logan, сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Щеткина в сторону улицы Степана Разина, допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, пытаясь перейти дорогу по нерегулируемому перекрестку», — уточнили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ребенок получил травмы, ей назначено амбулаторное лечение.
Отмечается, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призвала родителей напоминать детям о правилах безопасного перехода дороги, включая необходимость убедиться в отсутствии машин перед началом движения.
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