Пермяки недовольны работой девяти автобусных маршрутов

Пермяки пожаловались на работу автобусных маршрутов №№5, 19, 31, 36 и 57. Свои обращения они оставляли в комментариях к прямому эфиру главы города Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте».
«Основная проблема — это отсутствие водителей автобусов, поэтому будем увеличивать зарплаты, предоставлять льготы водителям, дополнительно мотивировать их с помощью конкурсов профмастерства и других методов. В городе также реконструируется дорожная сеть, что доставляет неудобства автолюбителям. Автобусы двигаются по тем же маршрутам, в пробке стоят все. Мы стараемся перенаправлять автобусы туда, где трассы менее загружены», — ответил горожанам Соснин.
В основном пассажиры недовольны длительным ожиданием автобусов, недостаточным количеством транспортных средств, объединением маршрутов, пропуском рейсов. Жители также просят добавить остановки на маршрутах.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки не могут попасть на работу из-за переполненных автобусов. С такой проблемой пассажиры столкнулись на маршрутах №№36, 53, 57 и 64. Время ожидание автобуса №15 доходит до 30 минут. Также горожан возмутил водитель автобуса №38, который вечером проезжает по маршруту без остановок.
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