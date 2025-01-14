Пермяки стали чаще выигрывать в лотереи

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В декабре 2024 года призовых билетов было больше, чем в конце 2023 года
В декабре 2024 года призовых билетов было больше, чем в конце 2023 года Фото:

Жители Пермского края в декабре 2024 года побеждали в лотереи 304,8 тысячи раз. Именно столько билетов оказались счастливыми и принесли своим обладателям разные денежные суммы. Этот показатель на 24% выше, чем в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В декабре 2023 года в Пермском крае было 245,2 тысячи призовых билетов. В декабре 2024 года этот показатель увеличился на 24% до 304,8 тысячи», — рассказали в «Столото».

Также увеличился суммарный выигрыш пермяков. В декабре 2034 года он составил 83,1 млн рублей. Это на 29% больше, чем в декабре 2023 года. В «Столото» добавили, что продажи лотерейных билетов тоже побили прошлогодние рекорды. Одной из причин стало проведение новогоднего розыгрыша, результаты которого стали известны 1 января. Тогда четверо пермяков выиграли миллион рублей: трое победили в лотерее от «Русского лото» и еще один от «Национальной лотереи». Из счастливчиков за призом пока обратилась только одна женщина. Она работает врачом в пермской частной клинике.

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Жители Пермского края в декабре 2024 года побеждали в лотереи 304,8 тысячи раз. Именно столько билетов оказались счастливыми и принесли своим обладателям разные денежные суммы. Этот показатель на 24% выше, чем в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В декабре 2023 года в Пермском крае было 245,2 тысячи призовых билетов. В декабре 2024 года этот показатель увеличился на 24% до 304,8 тысячи», — рассказали в «Столото». Также увеличился суммарный выигрыш пермяков. В декабре 2034 года он составил 83,1 млн рублей. Это на 29% больше, чем в декабре 2023 года. В «Столото» добавили, что продажи лотерейных билетов тоже побили прошлогодние рекорды. Одной из причин стало проведение новогоднего розыгрыша, результаты которого стали известны 1 января. Тогда четверо пермяков выиграли миллион рублей: трое победили в лотерее от «Русского лото» и еще один от «Национальной лотереи». Из счастливчиков за призом пока обратилась только одна женщина. Она работает врачом в пермской частной клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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