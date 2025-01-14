Пермяки стали чаще выигрывать в лотереи

Жители Пермского края в декабре 2024 года побеждали в лотереи 304,8 тысячи раз. Именно столько билетов оказались счастливыми и принесли своим обладателям разные денежные суммы. Этот показатель на 24% выше, чем в декабре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В декабре 2023 года в Пермском крае было 245,2 тысячи призовых билетов. В декабре 2024 года этот показатель увеличился на 24% до 304,8 тысячи», — рассказали в «Столото».
Также увеличился суммарный выигрыш пермяков. В декабре 2034 года он составил 83,1 млн рублей. Это на 29% больше, чем в декабре 2023 года. В «Столото» добавили, что продажи лотерейных билетов тоже побили прошлогодние рекорды. Одной из причин стало проведение новогоднего розыгрыша, результаты которого стали известны 1 января. Тогда четверо пермяков выиграли миллион рублей: трое победили в лотерее от «Русского лото» и еще один от «Национальной лотереи». Из счастливчиков за призом пока обратилась только одна женщина. Она работает врачом в пермской частной клинике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!