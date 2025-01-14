Лавров раскрыл, чего Москва ждет от прихода Трампа

Лавров: Москва от Трампа ждет новых подходов по решению международных вопросов
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У Трампа есть желание разработать новые подходы к решению международных вопросов, считает глава МИД РФ Лавров
У Трампа есть желание разработать новые подходы к решению международных вопросов, считает глава МИД РФ Лавров Фото:

В России от избранного президента США Дональда Трампа ждут новых подходов к решению международных вопросов. При этом подчеркивается, что и сам республиканец желает того же. Но прежде, ему нужно пройти инаугурацию, которая назначена на 20 января. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Ожидается, что новая команда [Дональда Трампа] сформулирует подходы по [решению] международных дел. Я понимаю, что у Трампа есть такое желание. Но мы также понимаем, что у будущего президента большая ответственность за ситуацию в своей стране», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год.

Он добавил, что для начала республиканцу нужно пройти инаугурацию и попасть в Белый дом. Пока что его размышления не применяются на практике. 

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что после инаугурации Дональда Трампа также возможен его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская сторона готова к диалогу с США даже по самым острым вопросам. 

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В России от избранного президента США Дональда Трампа ждут новых подходов к решению международных вопросов. При этом подчеркивается, что и сам республиканец желает того же. Но прежде, ему нужно пройти инаугурацию, которая назначена на 20 января. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  «Ожидается, что новая команда [Дональда Трампа] сформулирует подходы по [решению] международных дел. Я понимаю, что у Трампа есть такое желание. Но мы также понимаем, что у будущего президента большая ответственность за ситуацию в своей стране», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год. Он добавил, что для начала республиканцу нужно пройти инаугурацию и попасть в Белый дом. Пока что его размышления не применяются на практике.  Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что после инаугурации Дональда Трампа также возможен его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская сторона готова к диалогу с США даже по самым острым вопросам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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