Лавров раскрыл, чего Москва ждет от прихода Трампа

В России от избранного президента США Дональда Трампа ждут новых подходов к решению международных вопросов. При этом подчеркивается, что и сам республиканец желает того же. Но прежде, ему нужно пройти инаугурацию, которая назначена на 20 января. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Ожидается, что новая команда [Дональда Трампа] сформулирует подходы по [решению] международных дел. Я понимаю, что у Трампа есть такое желание. Но мы также понимаем, что у будущего президента большая ответственность за ситуацию в своей стране», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год.
Он добавил, что для начала республиканцу нужно пройти инаугурацию и попасть в Белый дом. Пока что его размышления не применяются на практике.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что после инаугурации Дональда Трампа также возможен его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская сторона готова к диалогу с США даже по самым острым вопросам.
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