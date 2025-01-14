Лавров: Трамп первый признал главную ложь НАТО в отношении России

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Сергей Лавров заявил, что Трамп признал ложь НАТО
Сергей Лавров заявил, что Трамп признал ложь НАТО Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп открыто признал, что в НАТО нарушали все ранние договоренности с Россией, которые касались мировой безопасности в целом и Украины в частности. Об это рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Трамп <...> упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты. <...> Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — заявил Лавров во время итоговой пресс-конференции за 2024 год. 

Он напомнил, что в рамках договорённостей между странами, в том числе и в рамках ОБСЕ, ни одна страна не должна была укреплять свою безопасность за счет других государств. И Североатлантический альянс сейчас эти договоренности нарушает, подытожил глава МИД РФ. 

Лавров в ходе конференции также высказался о планах Трампа захватить Гренландию. Он посоветовал Штатам пойти по пути России и Крыма и спросить мнение жителей самого острова. 

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Избранный президент США Дональд Трамп открыто признал, что в НАТО нарушали все ранние договоренности с Россией, которые касались мировой безопасности в целом и Украины в частности. Об это рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Трамп <...> упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты. <...> Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — заявил Лавров во время итоговой пресс-конференции за 2024 год.  Он напомнил, что в рамках договорённостей между странами, в том числе и в рамках ОБСЕ, ни одна страна не должна была укреплять свою безопасность за счет других государств. И Североатлантический альянс сейчас эти договоренности нарушает, подытожил глава МИД РФ.  Лавров в ходе конференции также высказался о планах Трампа захватить Гренландию. Он посоветовал Штатам пойти по пути России и Крыма и спросить мнение жителей самого острова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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