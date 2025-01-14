Лавров: Трамп первый признал главную ложь НАТО в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп открыто признал, что в НАТО нарушали все ранние договоренности с Россией, которые касались мировой безопасности в целом и Украины в частности. Об это рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Трамп <...> упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты. <...> Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — заявил Лавров во время итоговой пресс-конференции за 2024 год.
Он напомнил, что в рамках договорённостей между странами, в том числе и в рамках ОБСЕ, ни одна страна не должна была укреплять свою безопасность за счет других государств. И Североатлантический альянс сейчас эти договоренности нарушает, подытожил глава МИД РФ.
Лавров в ходе конференции также высказался о планах Трампа захватить Гренландию. Он посоветовал Штатам пойти по пути России и Крыма и спросить мнение жителей самого острова.
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