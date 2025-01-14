Лавров раскрыл, о чем говорили Путин и Шольц в ноябре

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в ноябре 2024 года обсуждали ситуацию на Украине. Однако немецкий канцлер не сказал ничего, кроме того, о чем заявлял ранее публично. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день: вы [русские] должны уйти», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год, говоря о теме Украины в телефонном разговоре.
Он добавил, что канцлере ФРГ при этом в ходе диалога не сказал ни слова про русский язык, ни про права россиян. Также Шольц ничего не сказал про первопричины украинского конфликта.
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