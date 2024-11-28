Путин раскрыл URA.RU, о чем говорил с Шольцем целый час

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц почти час обсуждали события на Украине. Каждый из лидеров остался при своем мнении по данному вопросу. Об этом сообщил Путин в ответ на вопрос корреспондента URA.RU.
«Разговор касался, конечно, событий на Украине... Он (Шольц) изложил свою позицию, я свою, и мы остались при своих мнениях по данному вопросу. Несколько вопросов было связано с двухсторонними отношениями, но в целом диалог, мне кажется, возможен больше», — заявил Путин. Он отметил, что Россия всегда была открыта для подобных контактов и готова отвечать на аналогичные запросы от лидеров других стран.
Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине и возможности его урегулирования. После Шольц выразил желание проводить такие разговоры с Путиным чаще. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что Россия будет продолжать поддерживать контакты с ФРГ.
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