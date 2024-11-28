Путин раскрыл URA.RU, о чем говорил с Шольцем целый час

Путин говорил с Шольцем целый час об Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Шольц разговаривали по телефону почти целый час
Путин и Шольц разговаривали по телефону почти целый час Фото:

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц почти час обсуждали события на Украине. Каждый из лидеров остался при своем мнении по данному вопросу. Об этом сообщил Путин в ответ на вопрос корреспондента URA.RU.

«Разговор касался, конечно, событий на Украине... Он (Шольц) изложил свою позицию, я свою, и мы остались при своих мнениях по данному вопросу. Несколько вопросов было связано с двухсторонними отношениями, но в целом диалог, мне кажется, возможен больше», — заявил Путин. Он отметил, что Россия всегда была открыта для подобных контактов и готова отвечать на аналогичные запросы от лидеров других стран.

Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине и возможности его урегулирования. После Шольц выразил желание проводить такие разговоры с Путиным чаще. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что Россия будет продолжать поддерживать контакты с ФРГ.

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц почти час обсуждали события на Украине. Каждый из лидеров остался при своем мнении по данному вопросу. Об этом сообщил Путин в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. «Разговор касался, конечно, событий на Украине... Он (Шольц) изложил свою позицию, я свою, и мы остались при своих мнениях по данному вопросу. Несколько вопросов было связано с двухсторонними отношениями, но в целом диалог, мне кажется, возможен больше», — заявил Путин. Он отметил, что Россия всегда была открыта для подобных контактов и готова отвечать на аналогичные запросы от лидеров других стран. Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине и возможности его урегулирования. После Шольц выразил желание проводить такие разговоры с Путиным чаще. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что Россия будет продолжать поддерживать контакты с ФРГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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