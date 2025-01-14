Генерала ВСУ приговорили к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост

Военный суд заочно приговорил генерала-майора ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост. Ранее этот же военнослужащий критиковал вторжение Киева в Курскую область.
«Военный суд заочно назначил 14 лет колонии генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, угрожавшему атаковать Крымский мост», — решил судья. Информацию приводит ТАСС.
Ранее Марченко заявлял, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Он также критиковал ВСУ за вторжение в Курскую область. Позже уволился из Вооруженных сил Украины из-за проблем со здоровьем.
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