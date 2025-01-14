Генерала ВСУ приговорили к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост

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Генерал Марченко угрожал атаковать Крымский мост
Генерал Марченко угрожал атаковать Крымский мост Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный суд заочно приговорил генерала-майора ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост. Ранее этот же военнослужащий критиковал вторжение Киева в Курскую область. 

«Военный суд заочно назначил 14 лет колонии генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, угрожавшему атаковать Крымский мост», — решил судья. Информацию приводит ТАСС. 

Ранее Марченко заявлял, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Он также критиковал ВСУ за вторжение в Курскую область. Позже уволился из Вооруженных сил Украины из-за проблем со здоровьем. 

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Военный суд заочно приговорил генерала-майора ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост. Ранее этот же военнослужащий критиковал вторжение Киева в Курскую область.  «Военный суд заочно назначил 14 лет колонии генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, угрожавшему атаковать Крымский мост», — решил судья. Информацию приводит ТАСС.  Ранее Марченко заявлял, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Он также критиковал ВСУ за вторжение в Курскую область. Позже уволился из Вооруженных сил Украины из-за проблем со здоровьем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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