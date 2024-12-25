Уголовное дело, бунт ученых: что известно о слиянии больших уральских вузов

В Екатеринбурге объединили РГППУ и УрГПУ, ректором стал экс-министр Биктуганов

25 декабря 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Главный корпус УрГПУ располагается на проспекте Космонавтов Фото: Илья Московец © URA.RU Минпросвещения РФ указом от 20 декабря официально упразднило Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) как самостоятельное учебное заведение. Его присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). Что известно о реформе, которую откладывали несколько лет, вузах и их новом начальнике (который уже проводит первые совещания) — в материале URA.RU. УрГПУ Его создали еще в 1930-м. Сначала он получил название Уральского индустриально-педагогического института для подготовки преподавательских кадров для школ, ФЗУ и ФЭС. Тогда в УрИПИ появилась общественно-экономическая кафедра, выросшая позднее в исторический факультет. Через два года название изменили на Уральский педагогический институт (УПИ). Тогда создали филиалы рабфака на Уралмаше и в городах Уральской области: в Нижнем Тагиле, Челябинске и других. В 1993-м ему присвоили статус университета, тогда он и получил современное название. Первым полновесным ректором был Семен Аносов, последним — Светлана Минюрова. Светлана Минюрова оставила должность в начале октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас студентов обучают более 60 докторов наук, свыше 300 кандидатов и доцентов. В него входят 10 институтов: универсальных педагогических технологий, иностранных языков, специального образования, психологии и другие. На базе работают 32 кафедры. Всего в университете 29 направлений подготовки, среди которых более 60 образовательных программ бакалавриатов и свыше 35 — магистрантов. Средний ценник на обучение в Уральском государственном педагогическом университете в 2024 году составил 160,5 тысяч рублей в год. Известные выпускники — конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Юлия Скокова, экс-капитан олимпийской сборной РФ по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина, пловцы Никита Лобинцев и Данила Изотов. РГППУ Корпуса РГППУ расположены в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1978-м открыли Свердловский инженерно-педагогический институт, в следующем году на первый курс поступили 300 студентов. В 1984-м выпустились первые 232 инженера-педагога. В вузе сейчас 97 образовательных программ бакалавриата, 24 — магистратуры, шесть — аспирантуры, 20 — по среднему профобразованию. Студентов обучают 788 штатных сотрудников, среди которых 26 докторов наук и 188 кандидатов. Всего в РГППУ четыре института, на базе которых 16 кафедр. Также работают филиал в Нижнем Тагиле и колледж. Средняя стоимость обучения на первом курсе в РГППУ — 143,7 тысячи рублей (перед началом сезона 2023-2024). Самой дорогой специальностью тогда стали «Информационные системы и технологии» (161,5 тысяча), самая бюджетная — «Психология» (136,2 тысяч). Первым полновесным ректором был Василий Блюхер — сын маршала Василия Блюхера, в честь которого в Екатеринбурге названа улица в Кировском районе. Последним — Евгений Дорожкин. С 2021-го вузом руководили менеджеры с приставкой «и. о.» — Валерий Дубицкий (с февраля 2021-го по июнь 2024-го) и Людмила Габышева (с 9 июля). Известные выпускники РГППУ — боец Иван Штырков и бывший депутат заксобрания, бизнесмен Валерий Савельев (AVS Group). Начало слияния вузов Слияние вуза обсуждали с 2015 года, но процесс тормозился несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реформу обсуждали еще в 2015-м. По воспоминаниям одного из свидетелей тех событий, свернули ее в самый последний момент — из-за протеста: представители РГППУ демонстративно покинули заседание объединенного ученого совета. «После вмешательства губернатора перестановки отменили», — рассказывал источник URA.RU. Вернулись к кулуарной дискуссии в начале 2022-го. Министр образования региона Юрий Биктуганов якобы в узких кругах проговаривал, что РГППУ и УрГПУ все-таки должны работать как единая организация. Он уже тогда планировал стать ее руководителем. «Впереди как раз были губернаторские выборы и формирование нового правительства. Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: [переизбравшийся на новый пятилетний срок] Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», — рассказывал источник агентства. В это же время — без участия Биктуганова — о слиянии УрГПУ и РГППУ заговорили в Минпросвещения РФ. Кто из коллег подал эту идею министру Сергею Кравцову, неизвестно. Весной 2023-го все снова встало на паузу. Кравцову поступили обращения от обоих вузов с противоположными просьбами. УрГПУ и ректор Минюрова призывали скорее утвердить реформу, а РГППУ и ректор Дубицкий — отменить. Уголовное дело против Дубицкого Экс-ректора Дубицкого обвиняют в растрате бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В апреле сопротивлявшийся изменениям Валерий Дубицкий попал под проверку секретного делопроизводства. «В ходе нее [были] выявлены нарушения, не позволяющие [Дубицкому] находиться на должности ректора», — писало URA.RU со ссылкой на источник. От занимаемой должности его освободили в конце июня. А 7 сентября стало известно, что Дубицкого обвиняют в растрате более одного миллиона рублей на оплату аренды жилья. Сам же Дубицкий в разговоре с URA.RU пояснил, что речь идет об аренде квартиры, которую год оплачивало министерство науки и высшего образования РФ, а полтора года — вуз. Бывший ректор был уверен, что его пытаются «добить», разрушая репутацию. Что с этим делом сейчас, неизвестно. Назначение Биктуганова… Решение, что Биктуганов все-таки возглавит УрГПУ, чтобы впоследствии встать у руля объединенной структуры, Кравцов и Куйвашев приняли в конце августа. Но Биктуганов пока имеет приставку «и. о.» Ему 65 лет. Он родился в Красноуфимском районе, закончил деревенскую школу, а затем переехал в Екатеринбург и поступил в Свердловский государственный педагогический институт (ныне УрГПУ). В 21 год стал директором школы в поселке Саграя родного района, куда попал по распределению. В 1990-м возглавил новую школу в деревне Приданниково, дослужился до поста вице-мэра Красноуфимска, где курировал социальные вопросы, работал в управлении образования, а в 2010 году перешел на работу в свердловское правительство — на должность вице-премьера. В 2011 году Биктуганов стал министром образования. Юрий Биктуганов ушел с поста министра образования региона в сентябре 2024-го Фото: Илья Московец © URA.RU Его называют едва ли не первым чиновником, кто провел ревизию имущества и навел порядок в сметах школ области. При нем произошло два ЛГБТ-скандала: в 2018-м он запускал проверку в екатеринбургской школе №115 — после выставки детских плакатов с нарисованными однополыми парами (их готовили к Дням толерантности). Спустя четыре года в лицее №12 десятиклассники в розовых футболках устроили «развратный танец». Был сильнейший общественный резонанс, а Биктуганов поспешил заявить, что директор — 74-летняя Любовь Кулева — будет уволена. Однако губернатор Куйвашев ее оставил. …и его головные боли Говорят, Биктуганову непросто. УрГПУ он принял якобы с долгами за ремонты, где брать деньги — неясно. В это же время Габышева, по слухам, провела опрос среди коллектива РГППУ, который подтвердил, что против объединения. То есть конфликт не ушел, и его надо будет как-то решать. При этом увольнять Габышеву Биктуганову в Минпросвещения РФ запретили. Она, вероятно, будет одним из проректоров. А что со студентами? «Всем обучающимся гарантируется обеспечение непрерывности образовательного процесса, а также соблюдение прав и законных интересов, обучающихся в ходе проведения процедуры реорганизации», — заверили в УрГПУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минпросвещения РФ указом от 20 декабря официально упразднило Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) как самостоятельное учебное заведение. Его присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ). Что известно о реформе, которую откладывали несколько лет, вузах и их новом начальнике (который уже проводит первые совещания) — в материале URA.RU. Его создали еще в 1930-м. Сначала он получил название Уральского индустриально-педагогического института для подготовки преподавательских кадров для школ, ФЗУ и ФЭС. Тогда в УрИПИ появилась общественно-экономическая кафедра, выросшая позднее в исторический факультет. Через два года название изменили на Уральский педагогический институт (УПИ). Тогда создали филиалы рабфака на Уралмаше и в городах Уральской области: в Нижнем Тагиле, Челябинске и других. В 1993-м ему присвоили статус университета, тогда он и получил современное название. Первым полновесным ректором был Семен Аносов, последним — Светлана Минюрова. Сейчас студентов обучают более 60 докторов наук, свыше 300 кандидатов и доцентов. В него входят 10 институтов: универсальных педагогических технологий, иностранных языков, специального образования, психологии и другие. На базе работают 32 кафедры. Всего в университете 29 направлений подготовки, среди которых более 60 образовательных программ бакалавриатов и свыше 35 — магистрантов. Средний ценник на обучение в Уральском государственном педагогическом университете в 2024 году составил 160,5 тысяч рублей в год. Известные выпускники — конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Юлия Скокова, экс-капитан олимпийской сборной РФ по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина, пловцы Никита Лобинцев и Данила Изотов. В 1978-м открыли Свердловский инженерно-педагогический институт, в следующем году на первый курс поступили 300 студентов. В 1984-м выпустились первые 232 инженера-педагога. В вузе сейчас 97 образовательных программ бакалавриата, 24 — магистратуры, шесть — аспирантуры, 20 — по среднему профобразованию. Студентов обучают 788 штатных сотрудников, среди которых 26 докторов наук и 188 кандидатов. Всего в РГППУ четыре института, на базе которых 16 кафедр. Также работают филиал в Нижнем Тагиле и колледж. Средняя стоимость обучения на первом курсе в РГППУ — 143,7 тысячи рублей (перед началом сезона 2023-2024). Самой дорогой специальностью тогда стали «Информационные системы и технологии» (161,5 тысяча), самая бюджетная — «Психология» (136,2 тысяч). Первым полновесным ректором был Василий Блюхер — сын маршала Василия Блюхера, в честь которого в Екатеринбурге названа улица в Кировском районе. Последним — Евгений Дорожкин. С 2021-го вузом руководили менеджеры с приставкой «и. о.» — Валерий Дубицкий (с февраля 2021-го по июнь 2024-го) и Людмила Габышева (с 9 июля). Известные выпускники РГППУ — боец Иван Штырков и бывший депутат заксобрания, бизнесмен Валерий Савельев (AVS Group). Реформу обсуждали еще в 2015-м. По воспоминаниям одного из свидетелей тех событий, свернули ее в самый последний момент — из-за протеста: представители РГППУ демонстративно покинули заседание объединенного ученого совета. «После вмешательства губернатора перестановки отменили», — рассказывал источник URA.RU. Вернулись к кулуарной дискуссии в начале 2022-го. Министр образования региона Юрий Биктуганов якобы в узких кругах проговаривал, что РГППУ и УрГПУ все-таки должны работать как единая организация. Он уже тогда планировал стать ее руководителем. «Впереди как раз были губернаторские выборы и формирование нового правительства. Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: [переизбравшийся на новый пятилетний срок] Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», — рассказывал источник агентства. В это же время — без участия Биктуганова — о слиянии УрГПУ и РГППУ заговорили в Минпросвещения РФ. Кто из коллег подал эту идею министру Сергею Кравцову, неизвестно. Весной 2023-го все снова встало на паузу. Кравцову поступили обращения от обоих вузов с противоположными просьбами. УрГПУ и ректор Минюрова призывали скорее утвердить реформу, а РГППУ и ректор Дубицкий — отменить. В апреле сопротивлявшийся изменениям Валерий Дубицкий попал под проверку секретного делопроизводства. «В ходе нее [были] выявлены нарушения, не позволяющие [Дубицкому] находиться на должности ректора», — писало URA.RU со ссылкой на источник. От занимаемой должности его освободили в конце июня. А 7 сентября стало известно, что Дубицкого обвиняют в растрате более одного миллиона рублей на оплату аренды жилья. Сам же Дубицкий в разговоре с URA.RU пояснил, что речь идет об аренде квартиры, которую год оплачивало министерство науки и высшего образования РФ, а полтора года — вуз. Бывший ректор был уверен, что его пытаются «добить», разрушая репутацию. Что с этим делом сейчас, неизвестно. Решение, что Биктуганов все-таки возглавит УрГПУ, чтобы впоследствии встать у руля объединенной структуры, Кравцов и Куйвашев приняли в конце августа. Но Биктуганов пока имеет приставку «и. о.» Ему 65 лет. Он родился в Красноуфимском районе, закончил деревенскую школу, а затем переехал в Екатеринбург и поступил в Свердловский государственный педагогический институт (ныне УрГПУ). В 21 год стал директором школы в поселке Саграя родного района, куда попал по распределению. В 1990-м возглавил новую школу в деревне Приданниково, дослужился до поста вице-мэра Красноуфимска, где курировал социальные вопросы, работал в управлении образования, а в 2010 году перешел на работу в свердловское правительство — на должность вице-премьера. В 2011 году Биктуганов стал министром образования. Его называют едва ли не первым чиновником, кто провел ревизию имущества и навел порядок в сметах школ области. При нем произошло два ЛГБТ-скандала: в 2018-м он запускал проверку в екатеринбургской школе №115 — после выставки детских плакатов с нарисованными однополыми парами (их готовили к Дням толерантности). Спустя четыре года в лицее №12 десятиклассники в розовых футболках устроили «развратный танец». Был сильнейший общественный резонанс, а Биктуганов поспешил заявить, что директор — 74-летняя Любовь Кулева — будет уволена. Однако губернатор Куйвашев ее оставил. Говорят, Биктуганову непросто. УрГПУ он принял якобы с долгами за ремонты, где брать деньги — неясно. В это же время Габышева, по слухам, провела опрос среди коллектива РГППУ, который подтвердил, что против объединения. То есть конфликт не ушел, и его надо будет как-то решать. При этом увольнять Габышеву Биктуганову в Минпросвещения РФ запретили. Она, вероятно, будет одним из проректоров. «Всем обучающимся гарантируется обеспечение непрерывности образовательного процесса, а также соблюдение прав и законных интересов, обучающихся в ходе проведения процедуры реорганизации», — заверили в УрГПУ.