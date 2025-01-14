Минтруд хочет сделать маткапитал бессрочным

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Пудов.
«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — сказал Пудов во время выступления на заседании в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин выступал за продление действия программы материнского капитала до 2030 года, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Минтруд подготовил законопроект, который предусматривает выделение дополнительных 2,7 триллиона рублей на продление программы. Такие меры позволят поддержать около 3,2 миллиона российских семей. Госдума также внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.