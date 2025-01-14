Минтруд хочет сделать маткапитал бессрочным

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Минтруд предложил сделать маткапитал бессрочным
Минтруд предложил сделать маткапитал бессрочным Фото:

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Пудов.

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — сказал Пудов во время выступления на заседании в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин выступал за продление действия программы материнского капитала до 2030 года, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Минтруд подготовил законопроект, который предусматривает выделение дополнительных 2,7 триллиона рублей на продление программы. Такие меры позволят поддержать около 3,2 миллиона российских семей. Госдума также внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. 

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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Пудов. «Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — сказал Пудов во время выступления на заседании в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин выступал за продление действия программы материнского капитала до 2030 года, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Минтруд подготовил законопроект, который предусматривает выделение дополнительных 2,7 триллиона рублей на продление программы. Такие меры позволят поддержать около 3,2 миллиона российских семей. Госдума также внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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