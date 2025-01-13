13 января 2025

Перешедший под контроль «Ростатома» пермский завод заключил секретную сделку на миллиард

Соликамский магниевый завод заключил секретную сделку на 1 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма сделки, заключенной ОАО «СМЗ», превысила 1 млрд рублей
Сумма сделки, заключенной ОАО «СМЗ», превысила 1 млрд рублей Фото:

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) заключило секретную сделку на 1 млрд рублей. Информация об этом опубликована ресурсе «Интерфакс-ЦРКИ». Суть сделки компания не раскрывает, ссылаясь на постановление правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

«Размер сделки составляет не более 1 011 032 312 рублей 62 копейки. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: информация не раскрывается», — указано на интернет-ресурсе. Уточняется также, что срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа 2025 года.

ОАО «СМЗ» входит в состав горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Предприятие выпускает химическую и редкоземельную продукцию, а также магниевые сплавы. Ранее завод заключил сделки на поставку в 700 тонн губчатого титана и 20 тонн алюминия.

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ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) заключило секретную сделку на 1 млрд рублей. Информация об этом опубликована ресурсе «Интерфакс-ЦРКИ». Суть сделки компания не раскрывает, ссылаясь на постановление правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. «Размер сделки составляет не более 1 011 032 312 рублей 62 копейки. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: информация не раскрывается», — указано на интернет-ресурсе. Уточняется также, что срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа 2025 года. ОАО «СМЗ» входит в состав горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Предприятие выпускает химическую и редкоземельную продукцию, а также магниевые сплавы. Ранее завод заключил сделки на поставку в 700 тонн губчатого титана и 20 тонн алюминия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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