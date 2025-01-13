Перешедший под контроль «Ростатома» пермский завод заключил секретную сделку на миллиард

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) заключило секретную сделку на 1 млрд рублей. Информация об этом опубликована ресурсе «Интерфакс-ЦРКИ». Суть сделки компания не раскрывает, ссылаясь на постановление правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
«Размер сделки составляет не более 1 011 032 312 рублей 62 копейки. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: информация не раскрывается», — указано на интернет-ресурсе. Уточняется также, что срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа 2025 года.
ОАО «СМЗ» входит в состав горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Предприятие выпускает химическую и редкоземельную продукцию, а также магниевые сплавы. Ранее завод заключил сделки на поставку в 700 тонн губчатого титана и 20 тонн алюминия.
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