В курганских аптеках заметили спрос на БАДы с грибами

Курганские фармацевты заметили спрос у покупателей на БАДы с содержанием вытяжки грибов, которые используют для улучшения памяти и работы мозга. Своими наблюдениями специалисты поделились с URA.RU.
«Набирают популярность биологически активные добавки с грибами (например, ежовик гребенчатый). Спрашивают их покупатели среднего возраста. БАДы есть в продаже в аптечной сети, но в нашей аптеке пока только под заказ», — отметил фармацевт одной из федеральных сетей аптек.
Руководитель группы аптек Сазонова в Кургане Жанна Черник рассказала, что в ассортименте аптек есть множество БАД, в составе которых используются экстракты, полученные из грибов. «Как известно, в нетрадиционной медицине довольно часто используют в малых концентрациях вытяжки из мухоморов, а также из ежовика. В последнее время особую популярность приобрели БАД на основе ежовика, которые используются в качестве ноотропов (средств, улучшающих мозговое кровообращение). В ассортименте наших аптек есть такие БАД. И мы имеем множество положительных отзывов по результатам их применения. Популярность эти средства приобрели потому, что сейчас активно продвигаются идеи биохагинга (улучшение здоровья человека, повышения работоспособности), а также по причине огромного интереса к не традиционной медицине», — отметила Черник.
Ранее курганский травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский рассказал, почему гриб мухомор начали продавать на маркетплейсах. Юровский не советует его применять из-за риска отравлений, и считает, что вероятно в скором времени будут введены ограничения по его продаже.
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