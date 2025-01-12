День памяти преподобного Серафима Саровского: житие и чудеса святого

15 января православные отметят день памяти Серафима Саровского
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15 января православные отметят день памяти преподобного Серафима Саровского
15 января православные отметят день памяти преподобного Серафима Саровского Фото:

15 января — день памяти Серафима Саровского. Рассказываем, чем известен этот святой и с какими просьбами к нему обращаются верующие.

Житие Серафима Саровского

Серафим Саровский появился на свет в семье курского купца в 18 веке. При рождении он получил имя Прохор. В раннем возрасте мальчик остался без отца, его воспитанием занималась мать.

В конце своей жизни купец начал строительство собора, которое затем продолжила его супруга. Однажды она взяла Прохора на стройку, что едва не закончилось трагедией. Поднявшись на колокольню мальчик оступился и полетел вниз, но Божьей милостью не получил никаких повреждений.

Происшествие в строящейся церкви не отвратило Прохора от религии, а, наоборот, вызвало интерес к ней. Он любил посещать службы, читать жития святых и Евангелие, часто молился и рассказывал о вере своим сверстникам. Также Прохор был прилежным учеником и отлично овладел грамотой.

Вскоре в жизни Прохора произошло еще одно чудо. Он тяжело заболел, но во сне получил обещание Богородицы исцелить его. Вскоре мимо дома мальчика прошел крестных ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы, ребенка приложили к ней и он выздоровел.

Все это привело повзрослевшего молодого человека к решению о том, чтобы посвятить жизнь служению Богу. Мать благословила Прохора и он вместе с другими паломниками отправился пешком в Киев, чтобы поклониться Печерским угодникам.

Там Прохор получил благословение пойти в Саровскую пустынь и стать там иноком. Юноша выполнял всевозможные послушания и не боялся никакой работы и усердно молился.

Через несколько лет Прохор вновь тяжело заболел — у него развилась водянка, которая продолжалась три года и приносила ему серьезные физические страдания. От помощи докторов молодой человек отказывался, всецело вверив себя в руки Господа.

Исцеление вновь стало чудесным. Прохору явились Богоматерь и Иоанн Златоуст. Богородица сказала «сей — из рода нашего», коснулась Прохора своим жезлом и вся скопившаяся вода начала покидать его тело. Вскоре Прохор полностью выздоровел.

Вскоре Прохор стал иноком, а потом и иеродиаконом. Он принял постриг с именем Серафим. Впоследствии ему явился сам Господь. Слава об этом была такой громкой, что даже после ухода в глухую лесную келью его регулярно посещали верующие с просьбой благословить их. Это отвлекало Серафима от молитвы, поэтому он попросил Господа прекратить этот поток и путь в его келью быстро зарос елями.

Чудеса Серафима Саровского

Долгое время Серафим жил отшельником, соблюдал обеты молчания и затворничества, но в старости ему явилась Богородица и сказала, что он должен помогать людям. С тех пор Серафим Саровский выслушивал всех, кто к нему приходил, давал прозорливые советы. После визита к нему исцелялись больные, а потом чудесные исцеления продолжились от источника Серафима Саровского.

Как молиться Серафиму Саровскому

Сохранились запись беседы Серафима Саровского «О цели христианской жизни» и его наставления. Чтение их, а также полных версий жития святого помогут глубже понять смысл христианской веры.

Широкое распространение получили молитвы преподобному Серафиму Саровскому. В них просят об укреплении в вере, стойкости, смирении и избавлении от болезней. Молиться святому можно как и общепринятыми молитвами, так и своими словами — главное делать это искренне.

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15 января — день памяти Серафима Саровского. Рассказываем, чем известен этот святой и с какими просьбами к нему обращаются верующие. Житие Серафима Саровского Серафим Саровский появился на свет в семье курского купца в 18 веке. При рождении он получил имя Прохор. В раннем возрасте мальчик остался без отца, его воспитанием занималась мать. В конце своей жизни купец начал строительство собора, которое затем продолжила его супруга. Однажды она взяла Прохора на стройку, что едва не закончилось трагедией. Поднявшись на колокольню мальчик оступился и полетел вниз, но Божьей милостью не получил никаких повреждений. Происшествие в строящейся церкви не отвратило Прохора от религии, а, наоборот, вызвало интерес к ней. Он любил посещать службы, читать жития святых и Евангелие, часто молился и рассказывал о вере своим сверстникам. Также Прохор был прилежным учеником и отлично овладел грамотой. Вскоре в жизни Прохора произошло еще одно чудо. Он тяжело заболел, но во сне получил обещание Богородицы исцелить его. Вскоре мимо дома мальчика прошел крестных ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы, ребенка приложили к ней и он выздоровел. Все это привело повзрослевшего молодого человека к решению о том, чтобы посвятить жизнь служению Богу. Мать благословила Прохора и он вместе с другими паломниками отправился пешком в Киев, чтобы поклониться Печерским угодникам. Там Прохор получил благословение пойти в Саровскую пустынь и стать там иноком. Юноша выполнял всевозможные послушания и не боялся никакой работы и усердно молился. Через несколько лет Прохор вновь тяжело заболел — у него развилась водянка, которая продолжалась три года и приносила ему серьезные физические страдания. От помощи докторов молодой человек отказывался, всецело вверив себя в руки Господа. Исцеление вновь стало чудесным. Прохору явились Богоматерь и Иоанн Златоуст. Богородица сказала «сей — из рода нашего», коснулась Прохора своим жезлом и вся скопившаяся вода начала покидать его тело. Вскоре Прохор полностью выздоровел. Вскоре Прохор стал иноком, а потом и иеродиаконом. Он принял постриг с именем Серафим. Впоследствии ему явился сам Господь. Слава об этом была такой громкой, что даже после ухода в глухую лесную келью его регулярно посещали верующие с просьбой благословить их. Это отвлекало Серафима от молитвы, поэтому он попросил Господа прекратить этот поток и путь в его келью быстро зарос елями. Чудеса Серафима Саровского Долгое время Серафим жил отшельником, соблюдал обеты молчания и затворничества, но в старости ему явилась Богородица и сказала, что он должен помогать людям. С тех пор Серафим Саровский выслушивал всех, кто к нему приходил, давал прозорливые советы. После визита к нему исцелялись больные, а потом чудесные исцеления продолжились от источника Серафима Саровского. Как молиться Серафиму Саровскому Сохранились запись беседы Серафима Саровского «О цели христианской жизни» и его наставления. Чтение их, а также полных версий жития святого помогут глубже понять смысл христианской веры. Широкое распространение получили молитвы преподобному Серафиму Саровскому. В них просят об укреплении в вере, стойкости, смирении и избавлении от болезней. Молиться святому можно как и общепринятыми молитвами, так и своими словами — главное делать это искренне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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