06 ноября 2024

Клава Кока посвятила новый альбом чувствам после расставания. Фото

Клава Кока выпустит новый альбом «Депрессаунд» 22 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Альбом Клавы Коки будет состоять из девяти треков Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) посвятила новый альбом своим чувствам после расставания с Александром Повериным. Об этом на сообщила своей странице в соцсети «ВКонтакте». По е словам, альбом выйдет 22 ноября.

«Альбом „Депрессаунд“ 22 ноября. Девять лирических треков о любви, из них четыре фита с самыми красивыми голосами. Сингл „Убегай“ завтра в ночь…», — написала Кока. В альбоме будут песни с такими звездами поп-сцены, как Мари Краймбрери, Andro и Лешей Свиком, трек с которым «По знакомым улицам» уже есть в сети. Еще артистка заявила о совместной песне со своим протеже Кириллом Скрипником, карьера которого является первым продюсерским проектом Клавы Коки.

Певица анонсировала новый альбом еще в октябре 2024 года и заявила, что он будет отличаться от всего ее творчества. Клава решила наполнить лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями.

Через несколько недель после анонса Клава Высокова объявила о разрыве отношений с Александром Повериным. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин, написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. После разрыва Клава Кока накрыло слезами — ее поддержали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU.

Помимо названия и даты выхода Клава Кока анонсировала обложку нового альбома
Помимо названия и даты выхода Клава Кока анонсировала обложку нового альбома
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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) посвятила новый альбом своим чувствам после расставания с Александром Повериным. Об этом на сообщила своей странице в соцсети «ВКонтакте». По е словам, альбом выйдет 22 ноября. «Альбом „Депрессаунд“ 22 ноября. Девять лирических треков о любви, из них четыре фита с самыми красивыми голосами. Сингл „Убегай“ завтра в ночь…», — написала Кока. В альбоме будут песни с такими звездами поп-сцены, как Мари Краймбрери, Andro и Лешей Свиком, трек с которым «По знакомым улицам» уже есть в сети. Еще артистка заявила о совместной песне со своим протеже Кириллом Скрипником, карьера которого является первым продюсерским проектом Клавы Коки. Певица анонсировала новый альбом еще в октябре 2024 года и заявила, что он будет отличаться от всего ее творчества. Клава решила наполнить лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями. Через несколько недель после анонса Клава Высокова объявила о разрыве отношений с Александром Повериным. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин, написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. После разрыва Клава Кока накрыло слезами — ее поддержали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU.
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