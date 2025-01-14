США исключат Кубу из списка спонсоров террористов

15 января 2025 в 00:29 Размер текста - 17 +

Кубу намерены вывести из списка стран, помогающих террористам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Associated Press. «Ожидается, что во вторник Вашингтон отменит классификацию Кубы как государства-спонсора терроризма. Официальные лица, не уполномоченные давать комментарии, настаивали на анонимности, чтобы обсудить еще не объявленный публично шаг», — уточнило издание. Исключение из списка может повлиять на международные отношения и экономическую политику США в отношении Кубы. Согласно информации Associated Press, представители Совета национальной безопасности Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого вопроса. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2022 года Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Associated Press. «Ожидается, что во вторник Вашингтон отменит классификацию Кубы как государства-спонсора терроризма. Официальные лица, не уполномоченные давать комментарии, настаивали на анонимности, чтобы обсудить еще не объявленный публично шаг», — уточнило издание. Исключение из списка может повлиять на международные отношения и экономическую политику США в отношении Кубы. Согласно информации Associated Press, представители Совета национальной безопасности Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого вопроса. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2022 года Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.