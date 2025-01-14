14 января 2025

США исключат Кубу из списка спонсоров террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар "Cattleya". Екатеринбург, рисунки на стенах, флаг кубы
Кубу намерены вывести из списка стран, помогающих террористам Фото:

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Associated Press.

«Ожидается, что во вторник Вашингтон отменит классификацию Кубы как государства-спонсора терроризма. Официальные лица, не уполномоченные давать комментарии, настаивали на анонимности, чтобы обсудить еще не объявленный публично шаг», — уточнило издание.

Исключение из списка может повлиять на международные отношения и экономическую политику США в отношении Кубы. Согласно информации Associated Press, представители Совета национальной безопасности Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого вопроса.

Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2022 года Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Associated Press. «Ожидается, что во вторник Вашингтон отменит классификацию Кубы как государства-спонсора терроризма. Официальные лица, не уполномоченные давать комментарии, настаивали на анонимности, чтобы обсудить еще не объявленный публично шаг», — уточнило издание. Исключение из списка может повлиять на международные отношения и экономическую политику США в отношении Кубы. Согласно информации Associated Press, представители Совета национальной безопасности Белого дома воздержались от комментариев по поводу этого вопроса. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2022 года Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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