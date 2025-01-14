Бывший вице-премьер Пермского края Лопаева управляет баней в СИЗО

Осужденная экс-зампредседателя правительства Прикамья Елена Лопаева назначена заведующей баней в СИЗО-5, где она отбывает наказание. Об этом стало известно в во время нового судебного рассмотрения ее ходатайства об отсрочке 4-летнего тюремного срока.
«Лопаева частично признала вину. При этом она может допустить пререкания, чрезмерно уверена в своей правоте и неуступчива. С 4 июня 2024 года, когда ее зачислили в отряд хозяйственного обслуживания, она получила профессию повара и сейчас работает заведующей баней с первым квалификационным разрядом. Также посещает кружок корреспондентов», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на характеристику Лопаевой из СИЗО-5, оглашенную 13 января в судебном заседании.
Уточняется, что 12 июня 2024 года осужденная получила одно поощрение. 12 сентября и 27 ноября — два дисциплинарных взыскания. В документе отмечено, что Лопаева характеризуется отрицательно.
В 2017-2020 годы Елена Лопаева занимала должность зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края. Лопаева признана виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». 31 января 2024 года ее приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу в апреле. В мае бывшая чиновница выплатила назначенный ей штраф в 500 тысяч рублей и, ссылаясь на статью УК РФ, попросила отсрочить отбытие лишения свободы.
Весной 2024 года осужденная просила отпустить ее к сыну до 3 ноября 2025 года, когда ребенку исполнится 14 лет. Отмеренный судом срок истекает 19 июля 2026 года. Мотовилихинский и Пермский краевой суды отклонили ходатайство. Ходатайство Лопаевой будет рассмотрено Мотовилихинским райсудом заново.
Еще одна фигурантка уголовного дела о хищении средств из фонда «Содействие XXI век» его экс-директор Елена Найданова сбежала за границу летом 2023 года. Она до сих пор находится в розыске. Ее лишили пермской прописки.
Лопаева и Найданова не признали свою вину и сообщили, что все деньги были потрачены на нужды Максима Решетникова, который с 2017 по 2019 годы был губернатором Пермского края. Сам Максим Решетников заявлял, что деньги на личные нужды тратил всегда свои. С 21 января 2020 года Решетников — министр экономического развития Российской Федерации.
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