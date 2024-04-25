Суд изменил приговор экс-зампредседателя пермского правительства Лопаевой

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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, елена лопаева
Елене Лопаевой ужесточили приговор Фото:

Пермский краевой суд изменил приговор для бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Ей нельзя будет занимать определенные должности на госслужбе сроком на один год.

«Лопаевой назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на один год», — сообщает Properm из зала краевого суда. В остальной части приговор Ленинского райсуда апелляционная инстанция оставила в силе.

Лопаеву признали виновной в хищениях из фонда «Содействие XXI» век. Сумма ущерба оценена в 67,7 млн рублей. Приговором суда ей назначено четыре года колонии общего режима. Еще одна фигурантка этого дела Елена Найданова сбежала за границу летом 2023 года и до сих пор находится в розыске.

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Пермский краевой суд изменил приговор для бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Ей нельзя будет занимать определенные должности на госслужбе сроком на один год. «Лопаевой назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на один год», — сообщает Properm из зала краевого суда. В остальной части приговор Ленинского райсуда апелляционная инстанция оставила в силе. Лопаеву признали виновной в хищениях из фонда «Содействие XXI» век. Сумма ущерба оценена в 67,7 млн рублей. Приговором суда ей назначено четыре года колонии общего режима. Еще одна фигурантка этого дела Елена Найданова сбежала за границу летом 2023 года и до сих пор находится в розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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