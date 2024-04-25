Суд изменил приговор экс-зампредседателя пермского правительства Лопаевой

Пермский краевой суд изменил приговор для бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Ей нельзя будет занимать определенные должности на госслужбе сроком на один год.
«Лопаевой назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на один год», — сообщает Properm из зала краевого суда. В остальной части приговор Ленинского райсуда апелляционная инстанция оставила в силе.
Лопаеву признали виновной в хищениях из фонда «Содействие XXI» век. Сумма ущерба оценена в 67,7 млн рублей. Приговором суда ей назначено четыре года колонии общего режима. Еще одна фигурантка этого дела Елена Найданова сбежала за границу летом 2023 года и до сих пор находится в розыске.
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