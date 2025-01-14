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03:21
Охрана южнокорейского президента опять не пускает силовиков для ареста
03:15
На Свердловскую область надвигается сильный морозный ветер
03:14
На оживленной дороге в Челябинске иномарка сложилась пополам. Фото, видео
Крыму вернут значение времен СССР
03:12
«Известия»: в России закончились недорогие популярные иномарки
03:04
Два человека пострадали в Петербурге после падения наледи с крыши
03:00
Путин встретится с президентом ЦАР
Трамп передумал решать конфликт на Украине за 24 часа: главное об СВО за 14 января
02:57
Стало известно, кто из миллиардеров примет участие в инаугурации нового президента США
02:51
Байден предупредил команду Трампа о санкциях против российского энергосектора
02:49
В Дагестане вспыхнул мебельный цех и жилой дом
В России грядет «индексация» штрафов: какие статьи затронет рост взысканий
02:47
Во Львове эксгумируют останки разведчика Кузнецова и более 200 советских воинов
02:47
Генералы стран НАТО встретятся ради Украины
02:23
«ВКонтакте» обошел YouTube по охвату в России
4
Что известно о массовом сбое Рунета
02:16
Расследование смерти экс-мужа Седоковой: отношения с певицей, новые версии событий
26
01:54
Бывший пермский министр признан банкротом
01:44
В Челябинске продают легковые Mercedes по цене смартфона. Скрин
В Москве простились с Добровольской: как рак желудка унес жизнь актрисы всего за год
01:35
В Тюмени начнут проводить уникальные операции с помощью 3D-технологий
01:31
«Мясной король» массово ищет сотрудников в свои магазины в Кургане
1
01:30
В результате пожара в Оренбурге погибли два ребенка и четверо пострадали
Россия использует ядерные технологии для усиления в Азии
01:30
Бывший вице-премьер Пермского края Лопаева управляет баней в СИЗО
2
01:30
В Нижнем Тагиле огромная овчарка нападает на детей. Видео
01:16
В Латвии допустили криминальную версию смерти бывшего мужа Седоковой
Диалог с Киевом, обман НАТО и крушение самолета в Актау: главные заявления Лаврова 14 января
01:06
В Кургане женщина выбросила окурок и сожгла полбалкона. Фото
2
01:02
Челябинские синоптики изменили прогноз на Крещение. Скрин
00:59
Бастрыкин: 6,5 тысячи гражданских погибли с 2014 года из-за украинской агрессии
Россия нашла в Азии поставщика чипов для своих дронов
00:50
В Ульяновской области обнаружили предмет похожий на БПЛА
00:44
В Пермском крае началась масштабная охота на волков
2
00:34
МЧС передали в ЯНАО лампаду с Вечным огнем. Фото
Первая страна ЕС возобновила деловые контакты с Россией
00:29
США исключат Кубу из списка спонсоров террористов
3
00:09
Два человека погибли и пять пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
00:02
Глава «Уральского родкомитета» списал на видеоигры детскую жестокость
1
«Страдания остались позади»: к гробу Добровольской несут белые розы. Фоторепортаж
14 января 2025
23:50
В Челябинске все службы мобилизовали на уборку снега. Видео
23:46
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
1
23:43
Ямальцев зазывают на работу в Японию
Москва и Вашингтон поддерживают «техническую» связь, диалога на высшем уровне нет: заявления Пескова 14 января
23:38
Кухарук раскрыл, как будет выглядеть стела к 80-летию Победы в Ханты-Мансийске. Фото
1
23:34
Россия отказалась от европейских свиней
10
23:27
Половина американцев поддержали сокращение военной помощи Украине
2
Как силовики накрывали нарколабораторию свердловского чиновника: фото и видео
23:24
Невестка короля Британии заявила о ремиссии после химиотерапии
1
23:21
Лед в центре Екатеринбурга решили не убирать, пешеходы в опасности. Фото
23:18
В Европе намерены запретить импорт российского алюминия
2
Три города в Татарстане атакованы беспилотниками ВСУ: ситуация на данный час
23:06
В СИЗО ХМАО пытались пронести телефон, спрятанный в костыле. Фото
23:04
Житель Пермского края два года расплачивался картой умершего родственника
1
22:53
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о раздельном питании
2
Песков — URA.RU: США затягивают Армению в свой кильватер
22:46
ЗРК с челябинскими двигателями продолжают уничтожать дроны ВСУ. Видео
22:42
В России хотят ввести стипендию имени Жириновского
4
22:19
Казахстан ограничил действие выданных иностранцам карт до 12 месяцев
6
ВСУ бегут с позиций в харьковском Калинове: карта СВО на 14 января
22:17
Путин дал указания по разливу мазута в Черном море
22:12
Звезда «Иронии судьбы» вышла на связь после слухов о смерти
6
22:08
Московские хоккеисты вырвали победу у курганского клуба «Зауралье». Фото
2
Катастрофа на Черном море рассорила российские элиты
21:50
Аксенов обратился к Путину с тревожной новостью по мазуту в Крыму
8
21:37
Отмена крещенских купаний, арест пристава и новые застройки в Шадринске: главные события 14 января
1
21:32
Школьник в Саратове хотел забить депутата молотком
4
В Казани после удара БПЛА произошел крупный пожар: что известно об атакованном предприятии
21:26
У свердловских спасателей дефицит кадров перед сезоном лесных пожаров
4
21:11
Вахтовики делятся печальным опытом в нефтегазе, а губернатор и мэры сдают оружие: события на Ямале 14 января
21:09
Путин подвел 10-летний итог после присоединения Крыма и Севастополя
4
Тюменские застройщики потеряют клиентов из-за ипотечного стандарта
21:09
США при Трампе хотят усилить защиту от ракет и переориентировать армию
1
21:08
США при Трампе планируют усилить военное присутствие в Европе
4
21:03
В новом доме Кургана в Заозерном обсуждают открытие первого «Жизньмарта». Фото
21:01
Экс-сотрудника колонии в Соликамске будут судить по трем статьям УК
21:00
Пациенты засудили кардиоцентр ХМАО, в котором заразились сальмонеллезом
1
20:59
Свердловские власти отреагировали на предупреждение Куйвашева о жестких пожарах. Фото
2
20:58
Какие православные праздники отмечают 15 января 2025 года: традиции и приметы
2
20:58
Глава Ноябрьска Романов передал карабин в пользу участников СВО. Фото
20:58
Кандидат в шефы Пентагона: от модернизации ядерной триады зависит выживание США
1
20:55
«Восстание машин»: из-за сбоя в Рунете у россиян отключились авто каршеринга
1
20:50
Спецпредставитель губернатора ЯНАО в ДНР назвал слухами свой перевод на пост главы депспорта
1
20:48
Пермяки стали чаще выигрывать в лотереи
1
20:46
«Последний паслеровский министр»: профайл ушедшего главы свердловского минЖКХ. Фото
2
20:45
С челябинского минздрава взыскали 27 миллионов за лекарство умершему пациенту
20:42
Какие праздники отмечают 15 января
20:40
«Масса скрытых камер»: силовики ворвались в элитную проститутошную в центре Екатеринбурга. Фото, видео
7
20:30
Волонтеры разыскивают пропавшего в Челябинске подростка. Фото
20:27
Благотворительный бал в Сургуте оказался в центре скандала. Фото
1
20:27
Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в интернете
8
20:24
Московская учительница умерла на столе косметолога
3
20:22
«С ноткой бодрящих отставок»: как выглядит коктейль, посвященный губернатору ХМАО. Фото
20:15
Reuters: более 60 танкеров с нефтью встали из-за санкций США против «теневого флота» РФ
9
20:14
Новый начальник Центра спецсвязи ФСО назначен в Челябинской области. Фото
20:10
В ЯНАО ради участников масштабной экспедиции перекроют дорожное движение
20:09
«Пятерочка» взялась за завод, в хлебе которого жители ХМАО нашли камни
20:06
Трамп отказался от своего знаменитого обещания «покончить с конфликтом на Украине за 24 часа»
12
20:04
В Тюмень на несколько часов задерживается рейс из ХМАО
20:00
Челябинский военврач Мицуков погряз в долгах перед бывшей женой
2
19:57
Учитель из Кургана стала лауреатом престижной награды на всероссийском съезде
1
19:57
Нового свердловского министра выберут из мэров
7
19:52
Сети «Хлебница» в Перми после массового заболевания сальмонеллезом не дали открыть пекарни
19:48
Сети мобильных операторов заработали после масштабного сбоя
3
19:41
Тюменского врача задержали по подозрению в мошенничестве в Сочи
1
19:34
«Ростелеком» прокомментировал масштабный сбой в Рунете
17
19:30
В Свердловской области рухнули цены на новые авто
8
19:27
Когда закончат объединение главного педвуза Урала
1
19:27
Банда испортила железнодорожные пути в челябинском городе Росатома
3
19:23
Произошел масштабный сбой в работе Рунета
24
19:08
Объявленного погибшим бойца СВО нашли живым в Петербурге
4
18:57
Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о продаже БПЛА на 1,5 млн
4
18:50
Какой диплом получат выпускники объединенного педвуза в Екатеринбурге
18:50
Пермское заксобрание покинут два главврача
1
18:45
ФАС выявила картельный сговор на поставках лекарств в 54 регионах, включая Курганскую область
3
18:38
Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией
4
18:37
В Пермском крае для крещенских купаний подготовят 51 купель
18:36
На Ямале готовят купели для крещенских купаний
18:36
Какой будет погода в Тюмени в ночь на Крещение
18:35
Племянник Шакро Молодого задержан в Балашихе по подозрению в убийстве
7
18:34
Спецслужбы случайно узнали о нарколаборатории свердловского чиновника
4
18:31
В новом уральском вузе рассказали, как решат дефицит учителей
1
18:28
Почему в Челябинске спрос на квартиры рухнул, но цены продолжают расти
4
18:28
Дорожники предупредили свердловчан об опасности на трассах
1
18:28
Что известно о поисках ребенка, провалившегося под лед в Сургуте
1
18:24
В Госдуме подорожали беляши
14
18:22
Пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за 200 тысяч рублей
18:18
Тюменские главврачи раскрыли свои зарплаты
4
18:16
На Ямале вручили первый маткапитал в новом году. Фото
18:10
Появились кадры боев за Нескучное в ДНР
18:08
Волонтеры по всему Подмосковью ищут таинственно исчезнувшего одинокого той-терьера. Видео
2
18:01
Закрытую аварийную школу в Златоусте предложили построить на новом месте
2
18:00
В курганских аптеках заметили спрос на БАДы с грибами
17:58
Пермяки раскритиковали российский блокбастер «Волшебник Изумрудного города»
17:57
Помощник Путина дал обещание жителям Донбасса и Новороссии
17:57
Собаки-улыбаки тюменских политиков: кого выгуливают чиновники
17:53
Помбур, депутат в ХМАО, нефтяной генерал: чем известен новый глава «Лукойл» Сергей Кочкуров
17:52
Нефтегазовая компания из ЯНАО потеряла 40 вахтовиков из-за проблем с зарплатой
4
17:50
Челябинск встал в 9-балльные пробки из-за снегопада. Скрин
2
17:50
Кириенко объявил о приеме заявок на конкурс социальных архитекторов
2
17:43
ВСУ пошли на подлый шаг, отступая в зоне СВО
3
17:43
Полуголые мужчины станцуют для тюменских женщин под дождем
17:42
Якушев обозначил главные приоритеты на ближайшие полгода для «Единой России»
2
17:40
Владимир Пресняков споет свои хиты в Новом Уренгое
1
17:38
Власти Перми объяснили скопление людей на остановке
1
17:35
За что мужчины боготворили и губили роковую красавицу: Анне Самохиной могло бы исполниться 60
3
17:30
Три депутата шадринской думы покинут политику. Инсайд
4
17:28
Руководству нового педагогического вуза в Екатеринбурге ужесточат условия
1
17:27
Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге съезжает из старинного особняка
2
17:26
Мошенники под видом проституток развели любвеобильного ямальца
1
17:23
Еще один округ Пермского края запретил крещенские купания
17:20
Юрист объяснила, почему на роды лучше идти с партнером
12
17:17
Совет директоров «Лукойла» сменил главного исполнительного директора
1
17:13
После ограничения работы Viber телефонные мошенники стали реже звонить тюменцам
3
17:13
Добровольцы привезут в ХМАО тело волонтера, погибшего во время атаки ВСУ
17:12
Экс-владельцы «Арианта» не смогли отменить решение о национализации холдинга
7
17:12
Помощник Путина заметил равнодушие Трампа к Украине
2
17:10
Автомобилист сбил девочку в Салехарде. Фото
17:10
Патрушев озвучил одно из ключевых условий переговоров по Украине
1
17:09
«Хотела закопать в лесу»: свердловчанка охотилась за детьми у дома
5
17:08
Патрушев предрек исчезновение Украины в 2025 году
13
17:00
В Тюмени за сотни миллионов рублей продают элитную квартиру с видом на храм
1
17:00
Мигрантам в Курганской области придется платить больше за патент
1
17:00
В Кургане арестовали судебного пристава по обвинению во взяточничестве
8
16:59
Волонтер из ХМАО погиб на Донбассе во время атаки ВСУ
16:58
Адвокат Тонкий объяснил, грозит ли бывшей жене Гуфа уголовная ответственность
1
16:58
Перешедший под контроль «Росатома» пермский завод заключил секретную сделку на миллиард
16:51
Еще в одном челябинском городе отказались от крещенских купаний
16:51
Минтруд предложил продлить маткапитал до 2030 года
1
16:50
Самолет из Нового Уренгоя не долетел до Татарстана и совершил незапланированную посадку
16:49
Ректор нового педвуза на Урале сохранит конкурентку, собиравшую бунт
16:49
В Свердловской области отменяют крещенские купания, в списке города и села
3
16:46
Курганские диабетики столкнулись с проблемой при получении лекарств
2
16:43
В Перми музей выставил на аукцион свой вариант инсталляции, проданной в США за 6,2 млн долларов. Фото
16:41
От оглушительного успеха до шизофрении: как сложилась жизнь Василия Степанова
6
16:40
Курганцев зовут в Корею упаковывать кимчхи, мандарины и подушки
2
16:39
ВСУ выпустили 6 ракет ATACMS по Брянской области
2
16:38
«Убирать нельзя, оставить»: челябинский депутат Ботов считает сокращение выходных недопустимым
4
16:36
Google получил еще один штраф за отказ выплачивать штрафы
4
16:35
Челябинские туристы отказываются летать в Абхазию
2
16:34
Экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени Манукян будет дожидаться суда на свободе
16:33
НАТО начинает миссию в Балтийском море
4
16:30
«Как электричество выключили»: курганцы раскритиковали фильм «Волшебник Изумрудного города»
7
16:28
Россия освободила Терны и Нескучное в ДНР
3
16:27
Тюменцам рассказали, какая погода будет в городе весной
16:24
Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области
16:23
Выпускники «Высшей школы управленцев в сфере культуры» возглавили престижные вузы и музеи
1
16:21
«Боже упаси выходить на лед»: Вильфанд предупредил об опасной погоде на Крещение
6
16:18
Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
1
16:16
Мэр из ЯНАО поддержал новый тренд и отправился сдавать оружие. Фото
5
16:16
«Контроль будет жесткий»: в Екатеринбурге начнут ремонтировать «убитые» общежития главного педвуза
1
16:14
В Курганской области еще в двух округах отменили крещенские купания
5
16:14
Стала известна цена гроба актрисы Евгении Добровольской
2
16:11
«Карманный» подрядчик тюменского правительства получил первый крупный госконтракт года
1
16:11
Генерала ВСУ приговорили к 14 годам колонии за угрозы взорвать Крымский мост
1
16:09
Лавров призвал не нагнетать по поводу причин крушения самолета под Актау
4
16:00
Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на оставшуюся часть зимы
16:00
Лекарства возглавили топ самых подорожавших в Кургане товаров, уступив бензину
5
16:00
В Новом Уренгое назначен начальник нового городского департамента. Фото
1
16:00
Челябинские алкомаркеты перед праздниками увеличили продажи вдвое
15:58
В Тюмени почти на месяц перекроют дорогу. Карта
15:56
В Челябинске вузы дали старт дням открытых дверей
15:55
Лавров раскрыл, о чем говорили Путин и Шольц в ноябре
15:55
Депутат Госдумы Иванов добился выплат челябинской вдове участника СВО
15:54
В ЯНАО подрядчик сэкономит бюджетные деньги на замене обветшавшего трубопровода
15:51
«Газпром нефть» не ждет негативного влияния новых санкций США на свою работу
15:48
Лавров: Трамп первый признал главную ложь НАТО в отношении России
4
15:45
Власти разрешили бизнесвумен строить автомоечный комплекс в Челябинске. Карта
1
15:45
Курганцы отказываются от поездок в Анапу из-за разлива мазута в Черном море
9
15:42
Пермский Театр-Тятрик объявил конкурс на название своего кафе
1
15:42
Лавров раскрыл, чего Москва ждет от прихода Трампа
1
15:39
Украинские боты требуют отставки омбудсмена Москальковой
3
15:37
Володин обрушился с критикой работы министерств
8
15:35
Пермяки выстроились в длинную очередь на автобус. Фото
15:35
Тюменка два часа с температурой прождала свою очередь к врачу
9
15:34
ФСБ внесла «Уральскую Республику» в список террористических организаций
3
15:32
Детсад в Салехарде ждут проверки силовиков
15:30
Водитель «Калины» погиб, устроив массовое ДТП на пермской трассе. Видео
1
15:28
Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины
7
15:27
В Курганской области средние зарплаты превысили 60 000 рублей
24
15:24
Аналитики прогнозируют рекордные дивиденды по акциям «Сургутнефтегаза»
3
15:20
Пермская художественная галерея разработала новые форматы экскурсий
15:19
В ХМАО отменяют крещенские купания на реках
3
15:19
Baza: депутата подозревают в поджоге помещения ЖСК в Москве
2
15:17
Жители ХМАО ринулись в фитнес-клубы после Нового года
15:16
В Коркино уволился последний травматолог, не выходя из запоя
26
15:15
Лавров предложил Гренландии пойти по пути Крыма
9
15:11
Сумеречная ведьма Ларина едет в Челябинск
4
15:09
Из Таджикистана в Сургут впервые запустят автобус
8
15:03
В Челябинской области самым редким именем для девочки стало Ынйы
9
15:00
В Екатеринбурге проложат сеть новых улиц с велодорожками
14:50
Уволившийся свердловский министр перешел на работу к энергетикам
14
14:49
Рябков объяснил, когда будут возможны переговоры Путина и Трампа
2
14:47
«Шило на мыло»: в ХМАО раскритиковали кандидата на смену скандальному главврачу
14:42
В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО
14:36
Володин: военнослужащих в Курской области приравняют к участникам СВО
2
14:31
Жога проведет форум «Патриоты Урала» в Чебаркуле
1
14:30
Челябинский губернатор Текслер посетил амбулаторию, которой ранее был крайне недоволен. Фото, видео
14:29
Екатеринбург попал в рейтинг самых криминальных городов
4
14:26
«Все дети пришли красивые, а ты, Ева, нет»: в Салехарде воспитатель детсада унизила ребенка. Видео
13
14:22
Стало известно, где в Тюмени откроется известный московский ресторан
1
14:20
Полуголые мужчины устроят «Шоу под дождем» в ХМАО
3
14:18
Зеленский собирается продлить военное положение на Украине до 9 мая
14:18
РБК: убитый в Москве спортсмен был сотрудником ФСБ
2
14:18
Брат расстрелявшего сослуживцев тюменского срочника Шамсутдинова попал на СВО
20
14:15
Парные с выпечкой, бассейн с минералкой: какие уникальные термы работают в Курганской области. Фото, видео
7
14:13
Пермякам пришлось спать на полу аэропорта в Баку из-за задержки рейса
14:10
Лавров: США хотят вывести из строя «Турецкий поток» руками Украины
14
14:09
Приложение санкционного банка «Сургутнефтегаза» пропало из App Store
14:07
Пермяки пожаловались на опасную горку около речки
14:07
В мэрии Челябинска прокомментировали обыски в подведе
1
14:05
Детей зверски убитой тагильчанки забрали родственники
14:00
В Перми продается цветочный магазин за полмиллиона рублей
14:00
Зумерша из Москвы пнула брата-малыша ради видео в TikTok
15
14:00
В ХМАО коммунальщица пойдет под суд за взятки
1
13:58
Коллектив тюменской школы защитил директора, на которую педагоги жаловались в СК
13:58
Вскоре после возвращения в НХЛ челябинский хоккеист Ничушкин получил травму
13:57
В Тюменской области открыли зимнюю переправу
13:51
В Шадринске водитель сбил 12-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу. Видео
4
13:44
Холодный фронт пройдет через Челябинскую область
13:42
Вредители атакуют дачи курганцев из-за теплой зимы: как обезопасить участок
13:42
Песков подтвердил технические контакты США и России
13:41
В Кремле назвали важным событием подписание договора с Ираном
13:40
ХМАО вошел в ТОП-5 регионов, которым везет в лотереях
13:40
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Российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре
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Под Суджей в плен сдался колумбийский наемник ВСУ
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«Уральские авиалинии» довели до слез онкобольную девочку из Екатеринбурга. Фото
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Екатеринбурженка задержана после заявления шефа Сбербанка
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В Курганской области завершили расследование ЧП с рабочим челябинской компании
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Экс-глава депздрава ХМАО Добровольский считает дни своей жизни на Ямале. Скрин
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В Екатеринбурге резко подорожала аренда квартир из-за отмены льготной ипотеки
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Курганский фермер, владеющий платным мостом, отказывается его ремонтировать. Фото
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Bloomberg: Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО
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Губернатор Текслер открыл новый ДК в деревне под Чебаркулем. Фото, видео
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Курганские власти готовят новый плацдарм для проекта Минстроя. Скрин
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Силовики задержали сотрудницу структуры челябинской мэрии
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В Тюмени назвали самую популярную вакансию 2024 года
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В Уфе временно закрыли аэропорт
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Яркие звезды над Ямалом: астроном раскрыл лучшие даты для наблюдения «парада планет»
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Прокуратура проведет проверку из-за пьяного врача в больнице Коркино
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Украина пообещала 1,5 млн рублей террористу за отравление работников завода ОПК
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ФК «Урал» покидает ключевой игрок
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В Челябинске арестовали сотрудника ГУФСИН, помогавшего жулику
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Крещенские купания запретили в Сивинском округе Пермского края
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«Это был наш секрет!»: Лолита и Басков сделали интригующее заявления
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«Был смотрящим»: в Екатеринбурге начали судить «криминального короля». Фото
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Мэр-блогер из ХМАО раскрыл рецепт уникального салата с олениной. Видео
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Стало известно прозвище одного из лучших юных снайперов НХЛ, приехавшего в США из Перми
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Движение по трассе из Екатеринбурга в Курган ограничат на всю ночь
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Пермские ученые придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей
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ГИБДД наказало дорожную службу за плохую уборку снега в ЯНАО
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В подразделение мэрии Челябинска вновь пришли силовики
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«АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada
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В Ханое начались переговоры Мишустина с властями Вьетнама
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Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Скрин
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Верховный суд отказал австрийской OMV в жалобе на «Газпром»
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Частный дом возле заправки загорелся в челябинском СНТ. Фото, видео
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Чиновник из России найден мертвым в отеле в Таиланде
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Появилось видео задержания террориста, планировавшего отравить работников завода ОПК
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ВС РФ перерезали одну из ключевых дорог из Красноармейска в Днепр
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Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным
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В Шадринске прокуроры раскрыли коррупционную схему в коммерческой фирме
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На расселение при реновации пермского микрорайона ДКЖ потребуется несколько миллиардов рублей
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