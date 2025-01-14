ВСУ атаковали беспилотниками промышленный объект в Тамбовской области

Российские системы ПВО предотвратили попытку украинских БПЛА атаковать спиртзавод в Тамбовской области. ВСУ использовали беспилотники типа «Бобер». Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Попытка атаки новолядинского спиртзавода. Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнило издание. Это свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны активно работали по целям.
Ранее в Тамбовской области были обнаружены фрагменты еще одного БПЛА. Он не достиг своей цели и взорвался, зацепившись за дерево.
Как сообщало URA.RU, 11 января два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе местной школы.
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