ВСУ атаковали беспилотниками промышленный объект в Тамбовской области

Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Тамбовской области

15 января 2025 в 04:54 Размер текста - 17 +

БПЛА были сбиты российскими системами ПВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО предотвратили попытку украинских БПЛА атаковать спиртзавод в Тамбовской области. ВСУ использовали беспилотники типа «Бобер». Об этом пишет telegram-канал Mash. «Попытка атаки новолядинского спиртзавода. Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнило издание. Это свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны активно работали по целям. Ранее в Тамбовской области были обнаружены фрагменты еще одного БПЛА. Он не достиг своей цели и взорвался, зацепившись за дерево. Как сообщало URA.RU, 11 января два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе местной школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы ПВО предотвратили попытку украинских БПЛА атаковать спиртзавод в Тамбовской области. ВСУ использовали беспилотники типа «Бобер». Об этом пишет telegram-канал Mash. «Попытка атаки новолядинского спиртзавода. Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнило издание. Это свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны активно работали по целям. Ранее в Тамбовской области были обнаружены фрагменты еще одного БПЛА. Он не достиг своей цели и взорвался, зацепившись за дерево. Как сообщало URA.RU, 11 января два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе местной школы.