14 января 2025

ВСУ атаковали беспилотниками промышленный объект в Тамбовской области

Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Тамбовской области
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА были сбиты российскими системами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО предотвратили попытку украинских БПЛА атаковать спиртзавод в Тамбовской области. ВСУ использовали беспилотники типа «Бобер». Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Попытка атаки новолядинского спиртзавода. Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнило издание. Это свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны активно работали по целям.

Ранее в Тамбовской области были обнаружены фрагменты еще одного БПЛА. Он не достиг своей цели и взорвался, зацепившись за дерево.

Как сообщало URA.RU, 11 января два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе местной школы.

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Российские системы ПВО предотвратили попытку украинских БПЛА атаковать спиртзавод в Тамбовской области. ВСУ использовали беспилотники типа «Бобер». Об этом пишет telegram-канал Mash. «Попытка атаки новолядинского спиртзавода. Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнило издание. Это свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны активно работали по целям. Ранее в Тамбовской области были обнаружены фрагменты еще одного БПЛА. Он не достиг своей цели и взорвался, зацепившись за дерево. Как сообщало URA.RU, 11 января два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе местной школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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