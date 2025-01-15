Врач рассказал, как подготовиться к Крещенским купаниям

Врач Тяжельников: перед погружением в купель нужно разогреться
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Крещение. Курган, купание в купели, крещение
Перед погружением в купель важно соблюсти ряд несложных правил Фото:

Перед погружением в купель важно предварительно разогреть организм упражнениями. Раздеваться нужно постепенно и категорически отказаться от алкоголя. Об этом в преддверии Крещения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Нужно разогреться физическими упражнениями. Снимать одежду надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться медленно, не нырять», — процитировало Тяжельникова РИА Новости.

Тяжельников отметил: лучше, когда закаливающие процедуры человек практикует постоянно. За дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Рекомендуется не наедаться перед процедурой и воздержаться от употребления алкоголя.

Как сообщало URA.RU ранее, врач Тяжельников назвал самую лучшую для здоровья баню. Так, хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм.

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Перед погружением в купель важно предварительно разогреть организм упражнениями. Раздеваться нужно постепенно и категорически отказаться от алкоголя. Об этом в преддверии Крещения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. «Нужно разогреться физическими упражнениями. Снимать одежду надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться медленно, не нырять», — процитировало Тяжельникова РИА Новости. Тяжельников отметил: лучше, когда закаливающие процедуры человек практикует постоянно. За дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Рекомендуется не наедаться перед процедурой и воздержаться от употребления алкоголя. Как сообщало URA.RU ранее, врач Тяжельников назвал самую лучшую для здоровья баню. Так, хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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