Врач рассказал, как подготовиться к Крещенским купаниям

Врач Тяжельников: перед погружением в купель нужно разогреться

15 января 2025 в 05:32 Размер текста - 17 +

Перед погружением в купель важно соблюсти ряд несложных правил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед погружением в купель важно предварительно разогреть организм упражнениями. Раздеваться нужно постепенно и категорически отказаться от алкоголя. Об этом в преддверии Крещения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Новость по теме Крещенские морозы 2025 удивят россиян: какой будет погода в православный праздник 18—19 января «Нужно разогреться физическими упражнениями. Снимать одежду надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться медленно, не нырять», — процитировало Тяжельникова РИА Новости. Тяжельников отметил: лучше, когда закаливающие процедуры человек практикует постоянно. За дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Рекомендуется не наедаться перед процедурой и воздержаться от употребления алкоголя. Как сообщало URA.RU ранее, врач Тяжельников назвал самую лучшую для здоровья баню. Так, хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед погружением в купель важно предварительно разогреть организм упражнениями. Раздеваться нужно постепенно и категорически отказаться от алкоголя. Об этом в преддверии Крещения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. «Нужно разогреться физическими упражнениями. Снимать одежду надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться медленно, не нырять», — процитировало Тяжельникова РИА Новости. Тяжельников отметил: лучше, когда закаливающие процедуры человек практикует постоянно. За дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Рекомендуется не наедаться перед процедурой и воздержаться от употребления алкоголя. Как сообщало URA.RU ранее, врач Тяжельников назвал самую лучшую для здоровья баню. Так, хамам, в отличие от русской бани и сауны, может посещать почти каждый из-за его более мягкого воздействия на организм.