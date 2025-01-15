Президент Южной Кореи добровольно явится к правоохранителям

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель добровольно явится к правоохранителям. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на адвоката главы государства.
«Юн уедет из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей», — цитирует Yonhap адвоката Сок Дон Хен. Ранее следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад.
Представители государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались ворваться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU.
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