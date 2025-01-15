Президент Южной Кореи добровольно явится к правоохранителям

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Адвокат южнокорейского лидера заявил о договоренностях с правоохранителями
Адвокат южнокорейского лидера заявил о договоренностях с правоохранителями Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель добровольно явится к правоохранителям. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на адвоката главы государства.

«Юн уедет из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей», — цитирует Yonhap адвоката Сок Дон Хен. Ранее следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад.

Представители государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались ворваться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель добровольно явится к правоохранителям. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на адвоката главы государства. «Юн уедет из резиденции, чтобы появиться в офисе правоохранителей», — цитирует Yonhap адвоката Сок Дон Хен. Ранее следователи, которые прибыли в резиденцию южнокорейского президента Юн Сок Еля для его ареста, прошли три линии баррикад. Представители государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались ворваться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось. Подробнее о том, что происходит в Южной Корее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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