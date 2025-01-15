Кто виноват в смерти бывшего мужа Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы

Судебно-медицинская экспертиза в Латвии не исключает криминальной версии смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Предварительные выводы латвийских экспертов не совпадают с заключением, полученным из России. Тем не менее окончательные результаты расследования до сих пор не представлены. Тело Тиммы нашли в одном из подъездов Москвы в декабре 2024 года. Кто виноват в смерти латвийского спортсмена — в материале URA.RU.
Суицид или убийство
Последние результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Латвии, куда было отправлено тело Яниса Тиммы после его кончины в Москве, содержат тревожные сведения. На теле спортсмена обнаружены следы, которые выглядят подозрительно и неестественно. Марк Пугачев, близкий друг умершего, сообщил, что латвийские эксперты обнаружили значительные несоответствия по сравнению с выводами российской экспертизы. По его словам, метки на теле Тиммы не совпадают с типичными признаками самоубийства.
Странные обстоятельства смерти
Ситуация с обнаружением тела Тиммы обрастает новыми подробностями, делая расследование еще более запутанным. В московском подъезде, где было найдено тело, рядом с ним лежал мобильный телефон. На экране телефона красовалась фотография бывшей супруги спортсмена Анны Седоковой.
Друзья баскетболиста подчеркивают, что Янис переживал трудный период после развода. Они задаются вопросом, мог ли он сам причинить себе вред или же кто-то использовал его уязвимое состояние.
Кроме того, интригу добавляет вопрос недвижимости. Известно, что Седокова уговорила Яниса переписать на нее не менее четырех квартир. Официально это объяснялось желанием защитить имущество в случае алиментных споров с бывшей женой. Теперь же родственники Тиммы начинают смотреть на этот шаг под другим углом.
Родственники Яниса выразили намерение добиться возбуждения уголовного дела на основании статьи, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства. Они требуют проведения детальной проверки всех имеющихся улик, в том числе переписок, телефонных звонков и личных записей Тиммы.
«Мы хотим знать правду. Даже если это будет горько, даже если это поднимет новых врагов. Уход Яниса нельзя оставить в тени», — заявляют близкие спортсмена.
В центре скандала Анна Седокова
В ходе расследования усиливается критика в адрес экс-супруги баскетболиста, чье молчание лишь усиливает интерес общественности. Спортсмен скончался в день рождения Седоковой вскоре после расторжения их брака.
«Она осведомлена о его уязвимости. Она знала, как оказывать давление. Теперь ее имя фигурирует во всех документах. Почему?» — заявляет Марк Пугачев.
Юрист Екатерина Гордон так же считает Анну Седокову причастной к смерти Тиммы. Общественный деятель выразила намерение помочь семье баскетболиста, заявив, что обратится от имени родственников в полицию для проведения расследования. Гордон считает, что Седокова могла сделать приворот на Яниса на сеансе у гадалки или колдуньи. Именно это, по мнению юриста, могло послужить причиной того, что спортсмен не смог пережить расставание.
Будут ли улики
Руководитель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов в беседе с «Аргументы и факты» выразил мнение, что латвийское следствие вряд ли обнаружит достаточно улик для обвинения Седоковой. «Уже есть готовая экспертиза и заключение по ней, в котором четко говорится о непричастности к трагедии третьих лиц», — заявил Карабанов.
Адвокат также подчеркнул, что обстоятельства самоубийства могут помочь родственникам умершего в оспаривании дорогих подарков, включая передачу квартир. Это дает возможность оспорить вменяемость умершего и аннулировать юридическую силу соответствующих документов.
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