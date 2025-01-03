Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего: что известно

Mash: Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа

04 января 2025 в 00:38 Размер текста - 17 +

Свидетелем в деле против Седоковой выступил друг погибшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью баскетболиста Яниса Тиммы. В нем фигурирует имя экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Она может быть замешана в заказном убийстве мужчины. Причиной конфликта могли стали четыре квартиры на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенные форвардом в Москве. Кто готов дать показания против артистки и что известно о деле — в материале URA.RU. Смерть Яниса Тиммы Бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Предварительно озвученной причиной смерти стала асфиксия. Незадолго до смерти мужчина набирал сообщения экс-супруге Фото: Анна Майорова © URA.RU «Последние минуты жизни Тиммы попали на камеру домофона», — рассказал тогда telegram-канал Mash. На видео зафиксировано, как вечером 16 декабря спортсмен приближался ко входу жилого дома на Звенигородском шоссе. Он держал в руке стакан и пытался войти, отправляя при этом голосовые сообщения. Примерно через полтора часа, около часу ночи, тело Тиммы было найдено одним из жильцов дома. Рядом обнаружили iPhone с номером Анны Седоковой на заставке и просьбой связаться с ней. Прощание со спортсменом прошло 27 декабря в Риге. Обвинения в заказном убийстве Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело в связи с гибелью Тиммы. Ключевым свидетелем по делу является друг баскетболиста Марк Пугачев, который планирует дать показания против Анны Седоковой. «Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — уточнил telegram-канал Mash. Тимма состоял в законном браке с Седоковой на протяжении четырех лет. Инцидент произошел на следующий день после празднования дня рождения певицы. Экс-супруг Седоковой трижды пытался покончить с собой Янис Тимма очень тяжело переживал развод с Анной Седоковой. Спортсмен впал в глубокую депрессию и трижды пытался покончить с собой. Причиной такого состояния являлась чрезмерная привязанность к певице. До трагедии Тимма неоднократно пытался свести счеты с жизнью Фото: Роман Наумов © URA.RU «Баскетболист был одержим Анной, хотел общаться только с ней. Он оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Спортсмен не раз пытался лишить себя жизни, и каждый раз его спасал некий шаман-индеец из Майами», — сообщал со ссылкой на близких Тиммы telegram-канал Mash. После расставания с Седоковой мужчина оставил профессиональный спорт. Это привело к финансовым трудностям и усугубило его психологическое состояние. Реакция Седоковой на смерть бывшего мужа После смерти бывшего мужа Анна Седокова выступила с обращением. В видео, опубликованном в соцсетях, она в слезах заявила о желании защитить своего маленького ребенка от новостей о произошедшей трагедии. Певица подчеркнула, что последние годы для нее были похожи на ад. Позднее артистка была госпитализирована с нервным срывом. Она находилась в частной клинике, откуда записала кадры с капельницей, демонстрируя свое текущее состояние. Комментарии к записи были закрыты, но обсуждение ситуации подписчики продолжили в других социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью баскетболиста Яниса Тиммы. В нем фигурирует имя экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Она может быть замешана в заказном убийстве мужчины. Причиной конфликта могли стали четыре квартиры на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенные форвардом в Москве. Кто готов дать показания против артистки и что известно о деле — в материале URA.RU. Бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Предварительно озвученной причиной смерти стала асфиксия. «Последние минуты жизни Тиммы попали на камеру домофона», — рассказал тогда telegram-канал Mash. На видео зафиксировано, как вечером 16 декабря спортсмен приближался ко входу жилого дома на Звенигородском шоссе. Он держал в руке стакан и пытался войти, отправляя при этом голосовые сообщения. Примерно через полтора часа, около часу ночи, тело Тиммы было найдено одним из жильцов дома. Рядом обнаружили iPhone с номером Анны Седоковой на заставке и просьбой связаться с ней. Прощание со спортсменом прошло 27 декабря в Риге. Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело в связи с гибелью Тиммы. Ключевым свидетелем по делу является друг баскетболиста Марк Пугачев, который планирует дать показания против Анны Седоковой. «Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — уточнил telegram-канал Mash. Тимма состоял в законном браке с Седоковой на протяжении четырех лет. Инцидент произошел на следующий день после празднования дня рождения певицы. Янис Тимма очень тяжело переживал развод с Анной Седоковой. Спортсмен впал в глубокую депрессию и трижды пытался покончить с собой. Причиной такого состояния являлась чрезмерная привязанность к певице. «Баскетболист был одержим Анной, хотел общаться только с ней. Он оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Спортсмен не раз пытался лишить себя жизни, и каждый раз его спасал некий шаман-индеец из Майами», — сообщал со ссылкой на близких Тиммы telegram-канал Mash. После расставания с Седоковой мужчина оставил профессиональный спорт. Это привело к финансовым трудностям и усугубило его психологическое состояние. После смерти бывшего мужа Анна Седокова выступила с обращением. В видео, опубликованном в соцсетях, она в слезах заявила о желании защитить своего маленького ребенка от новостей о произошедшей трагедии. Певица подчеркнула, что последние годы для нее были похожи на ад. Позднее артистка была госпитализирована с нервным срывом. Она находилась в частной клинике, откуда записала кадры с капельницей, демонстрируя свое текущее состояние. Комментарии к записи были закрыты, но обсуждение ситуации подписчики продолжили в других социальных сетях.