Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего: что известно

Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью баскетболиста Яниса Тиммы. В нем фигурирует имя экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Она может быть замешана в заказном убийстве мужчины. Причиной конфликта могли стали четыре квартиры на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенные форвардом в Москве. Кто готов дать показания против артистки и что известно о деле — в материале URA.RU.
Смерть Яниса Тиммы
Бывший муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Предварительно озвученной причиной смерти стала асфиксия.
«Последние минуты жизни Тиммы попали на камеру домофона», — рассказал тогда telegram-канал Mash. На видео зафиксировано, как вечером 16 декабря спортсмен приближался ко входу жилого дома на Звенигородском шоссе. Он держал в руке стакан и пытался войти, отправляя при этом голосовые сообщения.
Примерно через полтора часа, около часу ночи, тело Тиммы было найдено одним из жильцов дома. Рядом обнаружили iPhone с номером Анны Седоковой на заставке и просьбой связаться с ней. Прощание со спортсменом прошло 27 декабря в Риге.
Обвинения в заказном убийстве
Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело в связи с гибелью Тиммы. Ключевым свидетелем по делу является друг баскетболиста Марк Пугачев, который планирует дать показания против Анны Седоковой.
«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — уточнил telegram-канал Mash.
Тимма состоял в законном браке с Седоковой на протяжении четырех лет. Инцидент произошел на следующий день после празднования дня рождения певицы.
Экс-супруг Седоковой трижды пытался покончить с собой
Янис Тимма очень тяжело переживал развод с Анной Седоковой. Спортсмен впал в глубокую депрессию и трижды пытался покончить с собой. Причиной такого состояния являлась чрезмерная привязанность к певице.
«Баскетболист был одержим Анной, хотел общаться только с ней. Он оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Спортсмен не раз пытался лишить себя жизни, и каждый раз его спасал некий шаман-индеец из Майами», — сообщал со ссылкой на близких Тиммы telegram-канал Mash.
После расставания с Седоковой мужчина оставил профессиональный спорт. Это привело к финансовым трудностям и усугубило его психологическое состояние.
Реакция Седоковой на смерть бывшего мужа
После смерти бывшего мужа Анна Седокова выступила с обращением. В видео, опубликованном в соцсетях, она в слезах заявила о желании защитить своего маленького ребенка от новостей о произошедшей трагедии. Певица подчеркнула, что последние годы для нее были похожи на ад.
Позднее артистка была госпитализирована с нервным срывом. Она находилась в частной клинике, откуда записала кадры с капельницей, демонстрируя свое текущее состояние. Комментарии к записи были закрыты, но обсуждение ситуации подписчики продолжили в других социальных сетях.
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