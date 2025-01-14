14 января 2025

В Латвии допустили криминальную версию смерти бывшего мужа Седоковой

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Смерть экс-баскетболиста может иметь криминальную подоплеку
Смерть экс-баскетболиста может иметь криминальную подоплеку Фото:

Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели бывшего мужа Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Друзья экс-мужа певицы Анны Седоковой рассказали, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. Однако окончательных результатов расследования пока нет», — пишет Mash. 

Ранее латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью баскетболиста. В нем фигурирует имя экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Причиной конфликта могли стать четыре квартиры на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенные форвардом в Москве. Кто готов дать показания против артистки и что известно о деле — в материале URA.RU.

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Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели бывшего мужа Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Друзья экс-мужа певицы Анны Седоковой рассказали, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. Однако окончательных результатов расследования пока нет», — пишет Mash.  Ранее латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью баскетболиста. В нем фигурирует имя экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Причиной конфликта могли стать четыре квартиры на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенные форвардом в Москве. Кто готов дать показания против артистки и что известно о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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