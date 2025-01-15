Соратник бывшего мэра Челябинска Тефтелева просится выйти из колонии по УДО

Соратник бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, Евгений Пашков, осужденный на семь за коррупцию, просит освободить его из колонии условно-досрочно. Его ходатайство рассмотрит Копейский горсуд.
«Предмет ходатайства: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал: Пашков Евгений Владимирович», — говорится в карточке дела.
Ходатайство Пашкова поступило в суд примерно в середине декабря 2024 года. Заседание, на котором оно будет рассмотрено, назначено на 26 февраля.
Пашков находится в исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске с декабря 2022 года. За получение взяток ему назначили наказание в виде семи с половиной лет заключения. После же скостили срок до семи лет. При этом в приговор ему зачли время, проведенное в СИЗО (Пашков находился в изоляторе с декабря 2019 года — прим. URA.RU). То есть, срок его заключения практически закончился.
Вместе с Пашковым по делу о коррупции в стенах мэрии Челябинска проходил Евгений Тефтелев. По версии следствия, во время его руководства областным центром он и Пашков получили деньги от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в Парковом. В отличие от Пашкова Тефтелев признался в содеянном и получил три года колонии. В марте 2023 года он вышел на свободу.
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