Соратник бывшего мэра Челябинска Тефтелева просится выйти из колонии по УДО

15 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Евгений Пашков попросился на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев Соратник бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, Евгений Пашков, осужденный на семь за коррупцию, просит освободить его из колонии условно-досрочно. Его ходатайство рассмотрит Копейский горсуд. «Предмет ходатайства: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал: Пашков Евгений Владимирович», — говорится в карточке дела. Ходатайство Пашкова поступило в суд примерно в середине декабря 2024 года. Заседание, на котором оно будет рассмотрено, назначено на 26 февраля. Пашков находится в исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске с декабря 2022 года. За получение взяток ему назначили наказание в виде семи с половиной лет заключения. После же скостили срок до семи лет. При этом в приговор ему зачли время, проведенное в СИЗО (Пашков находился в изоляторе с декабря 2019 года — прим. URA.RU). То есть, срок его заключения практически закончился. Вместе с Пашковым по делу о коррупции в стенах мэрии Челябинска проходил Евгений Тефтелев. По версии следствия, во время его руководства областным центром он и Пашков получили деньги от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в Парковом. В отличие от Пашкова Тефтелев признался в содеянном и получил три года колонии. В марте 2023 года он вышел на свободу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соратник бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, Евгений Пашков, осужденный на семь за коррупцию, просит освободить его из колонии условно-досрочно. Его ходатайство рассмотрит Копейский горсуд. «Предмет ходатайства: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал: Пашков Евгений Владимирович», — говорится в карточке дела. Ходатайство Пашкова поступило в суд примерно в середине декабря 2024 года. Заседание, на котором оно будет рассмотрено, назначено на 26 февраля. Пашков находится в исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске с декабря 2022 года. За получение взяток ему назначили наказание в виде семи с половиной лет заключения. После же скостили срок до семи лет. При этом в приговор ему зачли время, проведенное в СИЗО (Пашков находился в изоляторе с декабря 2019 года — прим. URA.RU). То есть, срок его заключения практически закончился. Вместе с Пашковым по делу о коррупции в стенах мэрии Челябинска проходил Евгений Тефтелев. По версии следствия, во время его руководства областным центром он и Пашков получили деньги от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в Парковом. В отличие от Пашкова Тефтелев признался в содеянном и получил три года колонии. В марте 2023 года он вышел на свободу.