Осужденному за взятку соратнику экс-мэра Челябинска повторно пересмотрели срок в колонии

Соратнику экс-мэра Челябинска Пашкову снизили срок в колонии на полгода

15 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Евгению Пашкову снизили срок в колонии до семи лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев Челябинский областной суд 15 апреля во второй раз пересмотрел приговор бывшему начальнику управления капстроительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, осужденному на 7, 5 лет за получение взятки, вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок в колонии ему снизили на полгода, то есть до семи лет. «Челябинским областным судом в апелляционном порядке изменен приговор Центрального райсуда, которым Пашков Е.В. был признан виновным и осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Наказание в отношении Пашкова Е.В. было снижено до семи лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на решение суда повлияли смягчающие преступление обстоятельства: признание Пашковым вины, его положительные характеристики, наличие у него нагрудного знака «Почетный строитель России» и иные. Также из осуждения по факту взятки в апелляционной инстанции исключили квалифицирующий признак «с вымогательством взятки». «Помимо этого, из приговора было исключено назначение Пашкову дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Также суд апелляционной инстанции изменил приговор в части вопросов, касающихся гражданского иска и ареста на имущество», — добавили в пресс-службе суда. Это уже второй раз, когда Пашкову меняют приговор. Первый раз ему снизили срок в колонии с восьми до семи с половиной лет. Сейчас приговор снова изменили, и срок вновь уменьшили. Отправили в колонию Пашкова не с первого раза, так как в сентябре 2021 года решение суда об аресте экс-чиновника было отменено из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Но в августе 2022 года суд приговорил Пашкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима без штрафа. Пашков и экс-мэр Челябинска Тефтелев были задержаны сотрудниками ФСБ в декабре 2019 года. Как установил суд, оба они получили взятку от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в Парковом. Тефтелев быстро признал вину и стал сотрудничать со следствием. Уже через три месяца его отпустили под домашний арест. В итоге Тефтелев получил три года лишения свободы и штраф в 37,5 млн рублей. Свой срок он уже отсидел, штраф выплатил и вышел на свободу. Пашков долго не признавал вину и оставался в СИЗО до вынесения приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 15 апреля во второй раз пересмотрел приговор бывшему начальнику управления капстроительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, осужденному на 7, 5 лет за получение взятки, вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок в колонии ему снизили на полгода, то есть до семи лет. «Челябинским областным судом в апелляционном порядке изменен приговор Центрального райсуда, которым Пашков Е.В. был признан виновным и осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Наказание в отношении Пашкова Е.В. было снижено до семи лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на решение суда повлияли смягчающие преступление обстоятельства: признание Пашковым вины, его положительные характеристики, наличие у него нагрудного знака «Почетный строитель России» и иные. Также из осуждения по факту взятки в апелляционной инстанции исключили квалифицирующий признак «с вымогательством взятки». «Помимо этого, из приговора было исключено назначение Пашкову дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Также суд апелляционной инстанции изменил приговор в части вопросов, касающихся гражданского иска и ареста на имущество», — добавили в пресс-службе суда. Это уже второй раз, когда Пашкову меняют приговор. Первый раз ему снизили срок в колонии с восьми до семи с половиной лет. Сейчас приговор снова изменили, и срок вновь уменьшили. Отправили в колонию Пашкова не с первого раза, так как в сентябре 2021 года решение суда об аресте экс-чиновника было отменено из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Но в августе 2022 года суд приговорил Пашкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима без штрафа. Пашков и экс-мэр Челябинска Тефтелев были задержаны сотрудниками ФСБ в декабре 2019 года. Как установил суд, оба они получили взятку от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в Парковом. Тефтелев быстро признал вину и стал сотрудничать со следствием. Уже через три месяца его отпустили под домашний арест. В итоге Тефтелев получил три года лишения свободы и штраф в 37,5 млн рублей. Свой срок он уже отсидел, штраф выплатил и вышел на свободу. Пашков долго не признавал вину и оставался в СИЗО до вынесения приговора.