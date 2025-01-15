В ФСБ показали кадры с подробностями операции по «сдаче» Горловки за взятку

ФСБ России опубликовала видео с подробностями попытки украинской военной разведки подкупить российских военных в районе Горловки ДНР. Отмечается, что операция была проведена осенью 2023 года, накануне саммита НАТО.
«Осенью 2023 года, накануне очередного саммита НАТО, нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населенного пункта Горловка ДНР. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов США», — сообщили в ФСБ.
В ходе контрразведывательной операции был организован контакт с подставным офицером Вооруженных сил России, которому украинская сторона передала деньги. В результате заманив противника в засаду, российские силы смогли нанести значительные потери украинским войскам, которые были вынуждены отступить после неудачной попытки атаки.
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