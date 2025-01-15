В ФСБ показали кадры с подробностями операции по «сдаче» Горловки за взятку

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На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера ВС РФ
На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ФСБ России опубликовала видео с подробностями попытки украинской военной разведки подкупить российских военных в районе Горловки ДНР. Отмечается, что операция была проведена осенью 2023 года, накануне саммита НАТО.

«Осенью 2023 года, накануне очередного саммита НАТО, нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населенного пункта Горловка ДНР. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов США», — сообщили в ФСБ.

В ходе контрразведывательной операции был организован контакт с подставным офицером Вооруженных сил России, которому украинская сторона передала деньги. В результате заманив противника в засаду, российские силы смогли нанести значительные потери украинским войскам, которые были вынуждены отступить после неудачной попытки атаки.

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ФСБ России опубликовала видео с подробностями попытки украинской военной разведки подкупить российских военных в районе Горловки ДНР. Отмечается, что операция была проведена осенью 2023 года, накануне саммита НАТО. «Осенью 2023 года, накануне очередного саммита НАТО, нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населенного пункта Горловка ДНР. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов США», — сообщили в ФСБ. В ходе контрразведывательной операции был организован контакт с подставным офицером Вооруженных сил России, которому украинская сторона передала деньги. В результате заманив противника в засаду, российские силы смогли нанести значительные потери украинским войскам, которые были вынуждены отступить после неудачной попытки атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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