ЕР обучит участников СВО для участия в челябинских выборах 2025 года

15 января 2025 в 13:17 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер дал старт выборной кампании 2025 года в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор и секретарь челябинского реготделения ЕР Алексей Текслер поручил обеспечить обучение и сопровождение участников программы «Время героев», которые в 2025 году примут участие в выборах всех уровней. Об этом он заявил на заседании президиума политсовета «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Принципиально важно познакомить героев СВО со всеми деталями избирательного процесса, чтобы они смогли воспользоваться накопленным опытом в грядущей избирательной компании и одержать уверенную победу. Даю поручение президиуму регионального политического совета и региональному исполкому разработать программу комплексного обучения и технологического сопровождения наших кандидатов на протяжении всего их избирательного цикла, вплоть до дня голосования», — заявил Текслер. По его словам, аналогичная работа должна быть организована и с другими кандидатами. Они должны быть обеспечены не только образовательной поддержкой, но и опытными наставниками. «Время героев» — программа подготовки кадров для государственной службы и «формирования новой элиты» РФ. Она стартовала она 1 марта 2024 года. О создании ее аналога в регионе Текслер сообщил на прямой линии в декабре. Выборы трех уровней пройдут в Челябинской области в сентябре. В региональном парламенте предстоит распределить 60 мандатов. В 14 из 16 городских округов поменяется состав собраний депутатов, в среднем в каждом из них предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Всего борьба будет вестись за 764 мандата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор и секретарь челябинского реготделения ЕР Алексей Текслер поручил обеспечить обучение и сопровождение участников программы «Время героев», которые в 2025 году примут участие в выборах всех уровней. Об этом он заявил на заседании президиума политсовета «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Принципиально важно познакомить героев СВО со всеми деталями избирательного процесса, чтобы они смогли воспользоваться накопленным опытом в грядущей избирательной компании и одержать уверенную победу. Даю поручение президиуму регионального политического совета и региональному исполкому разработать программу комплексного обучения и технологического сопровождения наших кандидатов на протяжении всего их избирательного цикла, вплоть до дня голосования», — заявил Текслер. По его словам, аналогичная работа должна быть организована и с другими кандидатами. Они должны быть обеспечены не только образовательной поддержкой, но и опытными наставниками. «Время героев» — программа подготовки кадров для государственной службы и «формирования новой элиты» РФ. Она стартовала она 1 марта 2024 года. О создании ее аналога в регионе Текслер сообщил на прямой линии в декабре. Выборы трех уровней пройдут в Челябинской области в сентябре. В региональном парламенте предстоит распределить 60 мандатов. В 14 из 16 городских округов поменяется состав собраний депутатов, в среднем в каждом из них предстоит избрать порядка 20 депутатов. Меньше всего их в Локомотивном — 12, больше всего в Магнитогорске — 32. Всего борьба будет вестись за 764 мандата.