Экс-актив тюменского миллионера Медведева ворвался в топ застройщиков Тюмени

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент», ранее принадлежавший тюменскому экс-депутату и олигарху Сергею Медведеву, набрал 14 позиций и попал на 13 строку в региональном топе застройщиков. Такие данные предоставляет обновленный рейтинг, публикуемый ежемесячно на Едином ресурсе застройщиков России. В топ-15 произошли и другие изменения, о них — в материале URA.RU.
Рейтинг ЕРЗ.РФ составляется только на основании объема текущей застройки. При этом данные о площадях, которые строятся с переносом сроков, указываются, но не учитываются в итоговом положении застройщика. Падение в рейтинге подразумевает недавнюю сдачу готовых площадей и отсутствие новых заявленных проектов.
Лидеры
Первые семь позиций регионального топ-15 не меняются уже в течение нескольких месяцев. Безусловное лидерство удерживают «Страна», «Брусника» и «ЭНКО». На троих эти застройщики имеют в активе более 1,2 млн квадратных метров возводимого жилья.
Следующие четыре позиции за последний месяц тоже не изменились. «География», «ТИС», «ДОМ Девелопмент» и «Скандиа» добавляют в копилку тюменского строительства еще свыше 680 тысяч жилых квадратов.
Что касается строительства с переносом сроков, оно отмечается у "Страны", "Дом Девелопмент" и "Скандиа". На троих у этих застройщиков площадь задерживаемого жилья составляет около 205,5 тысяч квадратных метров.
Потеря позиций
Из регионального ТОП-15 за прошедший месяц выпала только одна компания. Застройщик 4D потерял пять позиций и сейчас находится на 17 строчке.
У застройщика в работе 81 тысяча квадратных метров в шести многоквартирных домах одного жилого комплекса. По данным ЕРЗ.РФ, это "Гранд Квартал" в районе Дударево. Микрорайон занимает 36 строчку в региональном топе новостроек и имеет 39,95 баллов по шкале потребительских качеств.
Повержен, но не сломлен
Застройщик Arsib пока еще остается в региональном топ-15, хотя и опустился с 8 на 15 место, потеряв за месяц семь позиций. Компания возводит сразу пять жилых комплексов в разных районах Тюмени.
Наиболее интересен проект, реализуемый застройщиком в Пятом Заречном. В модном и перспективном районе Arsib строит ЖК "Горизонт". Этот комплекс имеет 22,25 баллов по шкале потребительских качеств и занимает в региональном топе новостроек 102 место.
Неожиданный взлет
А вот «Паритет Девелопмент» фактически «стартовали в космос»: за месяц компания набрала сразу 14 позиций, поднявшись с 27 на 13 строку и влетев в топ-15. Во многом успех экс-актива олигарха Сергея Медведева связывают с покупкой компании еще одного миллионера — DeVision Ильи Пискулина.
Так или иначе, в активном строительстве у "Паритета" сейчас находится почти 104 тысячи квадратных метров. Это три жилых комплекса. Два из них находятся в Тюмени, еще один — "Счастье" — в Ялуторовске.
Малыми шагами
За месяц в топе произошло еще несколько небольших перемещений. По одной позиции добавили «Корней», «Строй Мир», B72 и «Застройщик». На две позиции в рейтинге поднялись «Самолет» и «Инко и К». Однако это все — лишь «возня» в пределах топ-15, которая, по сути, почти не меняет расклада.
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