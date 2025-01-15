Ждать ли крещенских морозов в России 19 января: отвечает метеоролог

Уже на этой неделе, 19 января, православные отметят праздник Крещение Господне. По традиции, в ночь Крещения приходят и знаменитые крещенские морозы. Вот уже столетия в середине января по всей России ежегодно ожидают резкое похолодание. О том, ждать ли крещенских морозов в 2025 году, URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Что такое крещенские морозы
Традиционно считается, что в середине января в России начинаются самые сильные холода. Так как на заморозки выпадал христианский праздник Крещения Господня, то и морозы получили название «крещенские».
Мороз в крещенскую ночь упоминается у многих писателей и священнослужителей: например, о непогоде писал Иван Бунин в стихотворении «Крещенская ночь», а писатель Аполлон Коринфский отмечал, что в крещенские морозы «зима собирается об эту пору со всеми силами.
Считается, что лютые морозы каждый год приходят в Россию 18-19 января. По поверью, заморозки длятся как минимум неделю. Но далеко не каждый год холода приходят на самом деле.
Крещенские морозы в 2025 году
По словам Александра Шувалова, крещенских морозов в 2025 году ждать не стоит. «Крещенские морозы должны начаться, но не начнутся. Практически на всей средней полосе европейской территории России, от Пскова до Казани, на крещенскую ночь ожидается нулевая температура или даже слабо положительная, до +3 градусов. На средней Волге ожидается до -3 градусов», — рассказал Александр Шувалов.
На Урал сильное похолодание также не придет. В Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге в ночь на 19 января ожидаются слабые морозы, порядка -1 — -6 градусов. Восточнее, на территории Сибири, сильного похолодания также ждать не стоит: колебания температуры составят от -10 до -15 градусов.
«Самые низкие температуры на территории России будут на юге Дальнего Востока. -25 — -28 градусов мороза ожидаются в Чите, Благовещенске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. А в Якутске температура опустится до -32 — -37 градусов», — добавил Александр Шувалов.
Синоптик также отметил, что отсутствие заморозков — ожидаемое явление. «Это связано со стабильностью атмосферных процессов, которые гонят атлантический воздух на значительную глубину Евразийского континента, не только в средней полосе русской равнины, но и на Урал, на юг Западной Сибири и Красноярского края, где аномалии температуры составляют, за первую половину января, колоссальные 8-9 градусов», — заключил Александр Шувалов. «Этот процесс не сиюминутный, это мы наблюдаем уже практически начиная со второй половины декабря».
Приметы на Крещенские морозы
За столетнюю историю крещенских морозов в народе появились приметы, по которым люди определяли, что ждет их в ближайшее время. Например, если в крещенские морозы окажется холоднее, чем в рождественские неделей ранее, то год будет урожайным. Также на урожайность указывали иней на деревьях и пасмурная погода на праздник.
Если в ночь перед 19 января ночь ясная и морозная — значит, лето будет сухим и жарким. Новолуние на праздник означает, что крещенские морозы продлятся весь месяц. А если на Крещение настолько потеплело, что даже вода в реках не замерзла, то стоит ждать больших перемен в жизни.
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