На борту экстренно приземлившегося самолета находились хоккеисты из Магнитогорска и Югры

На борту самолета Red Wings, который экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга 15 января из-за технической неисправности, находились магнитогорские и югорские хоккеисты. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба «Стальные лисы».
«Произошел фальстарт — вылет в Астану немного задержался. Из-за технической неисправности, рейс Екатеринбург — Астана, после 30 минут полета был возвращен обратно в Екатеринбург», — сообщает пресс-служба молодежной хоккейной команды «Стальные лисы» (Магнитогорск) на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В самолете также находились игроки команды «Югра» из Юношеской хоккейной лиги.
Рейс WZ-1097 выполняла авиакомпания Red Wings. В Астану игроки двух команд долетели на резервном самолете.
Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе перевозчика. Пока готовили к полету резервный борт, пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
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