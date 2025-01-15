На борту экстренно приземлившегося самолета находились хоккеисты из Магнитогорска и Югры

На борту экстренно севшего самолета находились хоккеисты из Магнитогорска и Югры

15 января 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

В Астану игроки долетели на резервном самолете (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На борту самолета Red Wings, который экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга 15 января из-за технической неисправности, находились магнитогорские и югорские хоккеисты. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба «Стальные лисы». «Произошел фальстарт — вылет в Астану немного задержался. Из-за технической неисправности, рейс Екатеринбург — Астана, после 30 минут полета был возвращен обратно в Екатеринбург», — сообщает пресс-служба молодежной хоккейной команды «Стальные лисы» (Магнитогорск) на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В самолете также находились игроки команды «Югра» из Юношеской хоккейной лиги. Рейс WZ-1097 выполняла авиакомпания Red Wings. В Астану игроки двух команд долетели на резервном самолете. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе перевозчика. Пока готовили к полету резервный борт, пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На борту самолета Red Wings, который экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга 15 января из-за технической неисправности, находились магнитогорские и югорские хоккеисты. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба «Стальные лисы». «Произошел фальстарт — вылет в Астану немного задержался. Из-за технической неисправности, рейс Екатеринбург — Астана, после 30 минут полета был возвращен обратно в Екатеринбург», — сообщает пресс-служба молодежной хоккейной команды «Стальные лисы» (Магнитогорск) на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В самолете также находились игроки команды «Югра» из Юношеской хоккейной лиги. Рейс WZ-1097 выполняла авиакомпания Red Wings. В Астану игроки двух команд долетели на резервном самолете. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе перевозчика. Пока готовили к полету резервный борт, пассажирам предоставили напитки и горячее питание.