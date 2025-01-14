14 января 2025

Работало МЧС: в Кольцово экстренно вернулся самолет, летевший в Астану

Самолет Red Wings экстренно вернулся в Екатеринбург после вылета в Астану
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота
Решение о вынужденной посадке принял капитан воздушного судна Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово после вылета в Астану утром 15 января. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Воздушное судно, выполнявшее рейс WZ-1097, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы», — пояснили в авиакомпании. Решение о вынужденной посадке принял капитан воздушного судна.

Перелет из Екатеринбурга в Астану выполнят на резервном самолете. Пока борт подготавливают, пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

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Самолет авиакомпании Red Wings экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово после вылета в Астану утром 15 января. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Воздушное судно, выполнявшее рейс WZ-1097, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы», — пояснили в авиакомпании. Решение о вынужденной посадке принял капитан воздушного судна. Перелет из Екатеринбурга в Астану выполнят на резервном самолете. Пока борт подготавливают, пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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