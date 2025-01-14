Работало МЧС: в Кольцово экстренно вернулся самолет, летевший в Астану

Самолет авиакомпании Red Wings экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово после вылета в Астану утром 15 января. Когда борт с пассажирами приземлился, его встречали сотрудники МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Воздушное судно, выполнявшее рейс WZ-1097, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы», — пояснили в авиакомпании. Решение о вынужденной посадке принял капитан воздушного судна.
Перелет из Екатеринбурга в Астану выполнят на резервном самолете. Пока борт подготавливают, пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!