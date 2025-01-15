Столица ЯНАО получит почетное звание от Путина, за которое боролась несколько лет

Столице ЯНАО Салехарду присвоили звание «Город трудовой доблести», такое предложение озвучил вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев президенту России Владимиру Путину. Присвоение почетного звания за вклад в победу в Великой Отечественной войне город ждал с 2023 года.
«Такие инициативы сплачивают людей. Из 63 городов в 43 городах установлены стелы „Город Трудовой доблести“. „Единая Россия“ предлагает рассмотреть возможность о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ семи городам [в том числе и Салехарду]», — сказал Владимир Якушев, обращаясь к главе государства. Просьба была озвучена на заседании оргкомитета «Победа».
Путин, заслушав просьбу, решил удостоить города, включая Салехард, этого почетного статуса, поддержал предложение. «Уверен, что депутаты Госдумы РФ тоже его поддержат», — сказал глава государства.
В годы войны более Салехард произвел более 22 млн банок консервов. Рыболовы Ямала поставили на фронт 60 тысяч 221 центнер рыбной продукции, 21 тысяча 400 центнеров пищевых концентратов. Рабочие в городе производили тару для заготовки и транспортировки рыбной продукции. Грузооборот Салехардской пристани вырос до 145,2% от государственного плана осуществлялась проводка отдельных судов и целых речных караванов. Одно из предприятий Салехарда было удостоено переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны.
В мае 2023 года общественники и краеведы решили бороться за почетное звание. Жители окружной столицы поддержали инициативу активистов и собрали более пяти тысяч подписей под петицией с просьбой наделить Салехард почетным званием. Глава города Алексей Титовский выступил с ходатайством перед депутатами Заксобрания ЯНАО, которые в сентябре того же года одобрили данную инициативу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!