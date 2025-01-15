Чем известен осужденный тюменский солдат Шамсутдинов, который хочет попасть из колонии на СВО

Бывший солдат российской армии из Вагайского района (Тюменская область) Рамиль Шамсутдинов будет вновь пытаться подписать контракт с Минобороны, чтобы попасть на СВО. Такое мнение агентству озвучил источник, близкий к силовому блоку. Ранее Шамсутдинову отказали в этом пять раз.
«Рамиль Шамсутдинов хочет попасть на СВО не только для того, чтобы избежать длительного тюремного заключения. Он действительно горит желанием послужить своей Родине. Искупив, в том числе, вину за массовый расстрел, который произошел в 2019 году. К тому же, на спецоперации находится его старший брат, они могли бы служить вместе, помогая друг другу. Новые попытки подписать контракт с большой долей вероятности будут им предприняты, но не сразу», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Что произошло в военной части под Читой 25 октября 2019 года
Вечером, 25 октября, срочник из Вагайского района Тюменской области Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел сослуживцев в ЗАТО Горный Забайкальского края. Солдат дождался, когда после караула военные сдадут оружие, и сразу после этого открыл по ним огонь. По некоторым данным, он расстрелял почти весь рожок автомата: 26 патронов из 30. В результате стрельбы восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены. Сразу после ЧП Шамсутдинов был арестован военной полицией.
Следствие
Рамиль Шамсутдинов активно сотрудничал со следствием. Он заявил, что на преступление его толкнули постоянные издевательства и дедовщина в военной части. Во время одного из допросов тюменец заявил, что старослужащие обещали окунуть его головой в унитаз. А в письме отцу Салиму Шамсутдинову сравнил службу в армии с адом.
Впоследствии факты неуставных отношений подтвердились: один из обидчиков срочника, Руслан Мухатов, был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум с половиной годам условно со штрафом 30 000 рублей. Будучи старослужащим, он заставлял солдат молодого призыва делать унизительные физические упражнения, а также постоянно их оскорблял.
Приговор
Следствие по делу о массовом расстреле военнослужащих в военной части под Читой длилось почти полтора года. 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов был приговорен Вторым Восточным окружным военным судом к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшим и родственникам убитых военнослужащих 27 миллионов рублей. Шамсутдинов отбывает наказание в тюменской ИК-2.
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