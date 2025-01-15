Путин одобрил присвоение особого статуса Миассу

Путин одобрил присвоение Миассу звания «Города трудовой доблести» у

15 января 2025 в 17:23 Размер текста - 17 +

Миасс станет четвертым городом в Челябинской области, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил присвоение городу Миассу (Челябинская область) почетного звания «Города трудовой доблести». Об этом 15 января было объявлено на заседании Российского организационного комитета «Победа». «Нужно поддержать. Уверен, что депутаты Госдумы тоже поддержат», — сказал Путин в ответ на предложение присвоить звание «Города трудовой доблести» Миассу, Салехарду, Кургану, Верхней Пышме. В прошлом году на присвоение звания «Города трудовой доблести» была подана 31 заявка из 19 субъектов РФ, рассказал Геннадий Красников, президент Российской академии наук. «Ученые историки провели большую работу. <…> Остановились на семи претендентах, в их числе Миасс. Претенденты на получение звания — это небольшие города, но в годы войны они заняли почетное место в системе кооперации», — добавил он. Партия «Единая Россия» провела большую работу, чтобы семь городов получили звание «Города трудовой доблести», сказал Владимир Якушев, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ. «От лица жителей прощу поддержать наше предложение», — сказал Якушев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Об этом Текслер сказал 25 мая 2021 года, выступая с посланием законодательному собранию области (ЗСО). Миасс станет четвертым городом в Челябинской области, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск получили звание в 2020 году, Златоуст — в 2022 году. В августе 2024 года во время празднования 270-летнего юбилея в Златоусте торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Звание «Города трудовой доблести» присваивается, в том числе за документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Второй мировой войны. В Миассе с 1941 по 1945 годы было произведено 6800 автомобилей «ЗИС-5В», семь миллионов артиллерийских снарядов и авиабомб, электрооборудование для танков и самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин одобрил присвоение городу Миассу (Челябинская область) почетного звания «Города трудовой доблести». Об этом 15 января было объявлено на заседании Российского организационного комитета «Победа». «Нужно поддержать. Уверен, что депутаты Госдумы тоже поддержат», — сказал Путин в ответ на предложение присвоить звание «Города трудовой доблести» Миассу, Салехарду, Кургану, Верхней Пышме. В прошлом году на присвоение звания «Города трудовой доблести» была подана 31 заявка из 19 субъектов РФ, рассказал Геннадий Красников, президент Российской академии наук. «Ученые историки провели большую работу. <…> Остановились на семи претендентах, в их числе Миасс. Претенденты на получение звания — это небольшие города, но в годы войны они заняли почетное место в системе кооперации», — добавил он. Партия «Единая Россия» провела большую работу, чтобы семь городов получили звание «Города трудовой доблести», сказал Владимир Якушев, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ. «От лица жителей прощу поддержать наше предложение», — сказал Якушев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Об этом Текслер сказал 25 мая 2021 года, выступая с посланием законодательному собранию области (ЗСО). Миасс станет четвертым городом в Челябинской области, которому присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск и Магнитогорск получили звание в 2020 году, Златоуст — в 2022 году. В августе 2024 года во время празднования 270-летнего юбилея в Златоусте торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Звание «Города трудовой доблести» присваивается, в том числе за документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Второй мировой войны. В Миассе с 1941 по 1945 годы было произведено 6800 автомобилей «ЗИС-5В», семь миллионов артиллерийских снарядов и авиабомб, электрооборудование для танков и самолетов.