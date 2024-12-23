В Кремле рассказали детали празднования юбилея Победы в 2025 году

В Кремле готовятся к празднованию 80-летия Победы в 2025 году. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил корреспонденту URA.RU о возможности участия представителей Северной Кореи в военном параде.
«Думаю, что да, Северная Корея будет на Параде Победы в 2025 году», — заявил Ушаков. Он добавил, что ведется активная подготовка к ряду мероприятий, включая приглашения для многих стран. Ожидается значительное участие зарубежных делегаций в торжествах 9 мая, в том числе воинских контингентов.
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств ОДКБ и их военные подразделения участвовать в параде на Красной площади 9 мая 2025 года, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он также сообщил, что памятные мероприятия пройдут во всех странах-участницах организации. Путин также отдельно пригласил белорусского президента Александра Лукашенко на юбилейные торжества в Москву, передает 360.ru.
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