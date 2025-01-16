Курганское УМВД требует 12 миллионов у строительной фирмы из Челябинска

Управление МВД по Курганской области подало арбитражный иск к челябинской компании «Энергоинжиниринг». Сумма исковых требований составляет почти 12 миллионов рублей. Источники URA.RU из числа бывших силовиков связывают спор с работами в строящемся изоляторе временного содержания.
«УМВД подало иск к челябинской строительной компании, которая вела работы в городе Петухово на изоляторе временного содержания», — сообщили источники. По версии собеседников, полиция требует выплатить штрафы и пени за срыв сроков по госконтракту.
Информация подтвердилась данными картотеки арбитража. Иск регионального УМВД к ООО «Энергоинжиниринг» поступил в Арбитражный суд Курганской области. Сумма исковых требований составляет 11 993 697 рублей 20 копеек.
Фирма из Челябинска является исполнителем завершения строительства изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Петуховский». Работы должны были завершиться в декабре прошлого года, стоимость контракта составляет 60,8 миллиона рублей.
Стороны в рамках контракта успели обменяться претензиями. Челябинский подрядчик около года назад выставил предупреждение о возможном отказе от работ, если не будут устранены 19 пунктов несоответствия проектной документации на объекте. Ведомство со своей стороны также несколько раз выставляло претензии компании, которые не были удовлетворены.
Редакция обратилась к ответчику за комментариями. Ответ ожидается.
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