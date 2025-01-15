«Царьград»: российские военные нацелились на подземные хранилища газа Украины

ВС РФ нанесли удар по крупному подземному хранилищу газа (ПХГ), которое находится в Львовской области. Хранилище могло использоваться Украиной в качестве военного объекта, сообщили журналисты.
«Армия России нанесла ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа (ПХГ)», — передает «Царьград». Эту информацию уже подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.
Также военкор Евгений Поддубный сообщил, что поражение подземного газового хранилища, которое ВСУ могли использовать для подпитки бойцов на фронте, является еще одним шагом для продвижения российских военных. Кроме того, Поддубный рассказал, что в Стрые также находится крупный железнодорожный узел, через него идут поставки западного оружия. Подобные объекты также являются законными целями ракет «Калибр» ВС РФ.
Ранее российские военные также нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Такие объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. В Минобороны отметили, что все цели были поражены.
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